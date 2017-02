Džumhur: Pokušaću da dokažem da mogu protiv najboljih na svijetu

Daću sve od sebe da dobro odigram i da pokažem da mogu da igram protiv najboljih igrača na svijetu, istakao je bh. teniser Damir Džumhur koji će u utorak u prvom kolu turnira u Dubaiju igrati protiv trećeg igrača svijeta Stana Vavrinke.

"I sada imam težak zadatak, kao i prošle sedmice u Delrej Biču. Vavrinka je igrač koji ima iskustvo osvajanja Gren slema, prošle godine je osvojio ovaj turnir i sigurno se ovdje osjeća dobro. Ja sam posljednje dvije sedmice igrao dobro, imao sam nekoliko dobrih pobjeda, izgubio sam od Huana Martina del Potra, ali sam zadovoljan kako sam odigrao. Nadam se da ću u takvom ritmu nastaviti protiv Vavrinke, a da bih nešto napravio u tom meču moram odigrati dobro", rekao je Džumhur (77. na ATP rang - listi).

On se nada da ga velike promjene u vremenskim zonama neće puno poremetiti, kao i da će fizički biti spreman za meč s obzirom da je let od SAD do Dubaija trajao 14 sati.