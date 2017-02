Džumhur: Želimo u Svjetsku grupu

Prošli smo dalje i želimo i pobjedu protiv Holandije i pobjedom bi igrali za ulazak u Svjetsku grupu, kazao je bh. teniser Damir Džumhur nakon što je Dejvis kup reprezentacija BiH sa 5:0 u Zenici porazila Poljsku. Ovaj trijumf znažio je siguran ostanak bh. tima u Prvoj grupi što je najveći uspjeh Dejvis kup selekcije BH.

Nakon prvih mečeva singla (pobjede Džumhura i Mirze Bašića) a potom i dubla (Bašić/Tomisalv Brkić) BiH je povela sa nedostižnih 3:0 protiv Poljaka a u nedjelju je samo stavljena tačka na sjajan nastup bh. tenisera. Prvo je Kamil Majhržak predao meč Džumhuru a potom je Brkić nadigrao Huberta Hurkača.

"Nismo očekivali 5:0 ali nismo ni pretpostavili da će biti ovako lagano. Rekao bih da je nama svima privilegija igrati za BiH. Tu daješ više nego kad igraš svoje singl mečeve. Publika je bila fantastična", rekao je Brkić

Naredna prepreka je Holandija a BiH će i 7. do 9. aprila biti domaćin ovog dvoboja.

"Najbitnije nam je da budemo zdravi i svi na okupu i siguran sam da možemo pružiti dobre igre. Imamo dobre singl igrače kao i u dublu možemo se nositi sa svima", poručio je Brkić.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur kaže, kako misli da nije moglo proći bolje.

"Sve smo mečeve dobili, drago mi je da je i Tomo dobio meč. Prošli smo dalje i želimo i pobjedu protiv Holandije i pobjedom bi igrali za ulazak u Svjetsku grupu. Nastojat ćemo da svi budemo spremni i da pokažemo da možemo praviti dobre rezultate", poručio je Džumhur.

Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza BiH kaže da je svaka pobjeda bitna jer to, kako je naveo, daje poene i ranking Savezu na ITF listama.

"Svaka pobjeda nam je bitna i da dođemo do tri poena. Nebitno je da li je kroz dva ili tri dana. Po žrijebu smo domaćini narednog meča, ali mislim da postoji mogućnost i drugih opcija, da saznamo gdje će se igrati. O tome ćete biti obaviješteni u narednom periodu, a o podršci i vlasti ćemo morati govoriti jer ovako ne možemo dalje. Sport i Teniski savez BiH zaslužuju bolju podršku. Stanje u sportu je generalno loše, ali to i znači da momci daju 120 posto za reprezentaciju. To znači da im treba podrška sa svih nivoa", poručio je Hadžimešić.

Predsjednik Teniskog saveza BiH Ivan Brkić rekao je kako se nada da će nakon ovoga i svi nivoi vlasti uvidjeti da je krajnje vrijeme da se uradi nešto.

"Nadam se da će u budućem vremenu država i svi nivoi vlasti pa i UO Teniskog saveza BiH, koji nije učinio dovoljno za veću podršku", rekao je Brkić.

Što se tiče Svjetske grupe plasman u četvrtfinale su obezbjedili reprezentacije Srbije, Australije, Francuske, Belgije i SAD. Na putu da to učine sinoć su bili Italija, Velika Britanija i Hrvatska. Srbija predvođena Novakom Đokovićem u sjajnoj amtosferi dovrane "Čaire" u Nišu sa 4:1 je porazila Rusiju. Naredni rival Srbije će biti pobjednik duela Hrvatska - Španija.