Džumhur naciljao top 50

Ukoliko i upola budem igrao do kraja sezone kao na američkoj turneji, onda imam dobre šanse da uđem u top 50, izjavio je ovo u petak nakon povratka u Sarajevo najbolji bh. teniser Damir Džumhur.

Iza Džumhura su sjajna četiri turnira na američkom tlu. Skor od 14 pobjeda i četiri poraza omogućio mu je ranking karijere i plasman na 55. mjesto na ATP rang-listi. Izdvaja se plasman u polufinale u Los Kabosu (ATP-250, polufinale), a zatim i finale u Vinston Salemu (ATP-250), kao i plasman u treće kolo četvrtog grend slema, US opena.

"Zadovoljan sam prije svega kontinuitetom kojim sam uspio da povežem četiri odlične sedmice, gdje sam igrao uglavnom s igračima bolje rangiranim od sebe. Sretan sam što sam na vrhunskom nivou odigrao mečeve, a sve se to odrazilo i na moj ranking. U tenisu se ne može cijela sezona odigrati na visokom nivou. Ako zadržim sadašnji nivo do kraja, a mislim da mogu, biće to veoma uspješna sezona", rekao je Džumhur.

Plan je da do kraja sezone odigra šest-sedam turnira, uglavnom u Aziji, uključujući i masters u Šangaju, kao i onaj u Parizu. Takođe, očekuje se da nastupi u Sankt Peterburgu i Moskvi, gdje bi prvi put u karijeri mogao biti jedan od nosilaca.

"Možda je puno, ali volio bih da do kraja ako budem spreman odigram svih sedam turnira. Jedino u Beču branim bodove, tako da imam dobru podlogu da do kraja sezone uđem među 50 najboljih na svijetu", kaže bh. teniser.

Ove godine je mnogo bolje rezultate postizao na tvrdoj podlozi.

"Sezona na zemlji nije bila onakva kakvu sam priželjkivao, nije bilo zapaženih rezultata. Često me pitaju koja je moja omiljena podloga, a mogu sada da kažem da su se tu stvari promijenile. Zemlja više nije ta podloga na kojoj se osjećam najsigurnije. Na tvrdoj podlozi sam ove godine pravio najbolje rezultate i čak mi je drago što je tako, jer većina velikih turnira je na tvrdoj podlozi", izjavio je prvi reket bh. tenisa.

Na kraju je istakao da je on igrač koji pokazuje emocije na terenu, ali da to ne ostavlja puno traga na igru kao u ranijem periodu.

"Ja sam zaista svjestan da možda nikada neću moći da budem miran igrač koji neće pokazivati emocije. Ja to pokažem. Nije cilj da ja to ne pokazujem, cilj je da to odmah zaboravim i da se odmah vratim u meč. Ja sam to uspijevao i to je ono najbitnije", zaključio je Džumhur i dodao da bi uskoro mogao dobiti novog trenera, te da je u pregovorima s Ivicom Ančićem, bratom bivšeg hrvatskog tenisera Marija, inače trenera Novaka Đokovića.

S djecom u "Mjedenici"

Džumhur je u petak posjetio štićenike JU "Mjedenica". Družio se i igrao tenis s djecom sa poteškoćama u razvoju, kojima je uručio i poklone.

"Nema ništa ljepše od saznanja da ste nekom pomogli i usrećili ga", kaže bh. olimpijac.