Džumhur ponovo divljao na terenu: Zbog slavlja protivnika napao hrvatskog sudiju

Damir Džumhur jedan je od tenisera čije ponašanje na i izvan terena često plijeni više pažnje nego sama igra.

Ni na US Open nije moglo bez prepirke sa sudijom.

U trećem kolu posljednjeg Gren Slema u sezoni Džumhur je izgubio od Rubljova 4-6, 4-6, 7-5, 4-6, ali navijače, pogotovo one s ovih prostora, više je zanimala rasprava s glavnim sudijom tog meča. A kako je to bila Marija Čičak, Džumhur je s Hrvaticom mogao da raspravlja na dobro poznatom mu jeziku.



"Je li ovo OK?! Pitam te je li ovo OK? Ti mi odgovori, pa ću ja tebe slušati", besnio je Džumhur zbog ponašanja svog protivnika.

A naljutilo ga je slavlje Rusa u sedmom gemu trećeg seta kad je Rubljov burno proslavio poen koji je dobio zahvaljući mreži. Iako takvo ponašanje nije uobičajeno na teniskim terenima i većina igrača se izvini kad na takav način dođe do poena, nije zabranjeno i hrvatski sudija je to pokušala da objasni Džumhuru smirujući ga na hrvatskom jeziku.

"Ne mogu ti odgovoriti s osobnog stajališta. Slušaj me", rekla je Čičak na šta ju je prilično uznemireni Džumhur prekinuo:

"Je li OK pogoditi 'nec' i ovo raditi?!"

"Smije li ovo raditi? Smije. Je li OK, ne znam... Nije mi OK Damire, ali nemoj reagirati na to", pokušala je da objasni Hrvatica Čičak.

"Ja njemu nisam ništa rekao, sebi sam rekao. Zamolio bih te, čitav meč nemoj meni ništa reći. Jer ako igramo tenis, ovo nije OK", nastavljao je Džumhur.

"Naravno, ali ja sam tu neutralna i ne smijem govoriti što je, a što nije OK. Kad bih to rekla, svrstala bih se na tvoju stranu. Samo tebi kažem da ne reagiraš na ovakve stvari, jer ako kažeš nešto krivo, morat ću tebe kazniti. Ne želim da reagiraš na nešto tako banalno", upozorila je ona bh. tenisera, a Džumhur je zaključio raspravu:

"Ovo je tebi banalno? Meni nije baš banalno".

Banalno ili ne, Džumhur i Čičak priredili su pravi šou za gledaoce, barem one koji su razumjeli što pričaju.

(24Sata.hr)