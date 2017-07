Džumhur pregazio Olivu, osvojio 15 uzastopnih gemova

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine dominantno je došao do drugog kola Vimbldona, savladavši Argentinca Renca Olivu.

Džumhur je slavio u tri seta za sat i 18 minuta i to rezultatom 6:2, 6:0, 6:1.

Argentinac nije imao nikakve šanse protiv Damira, koji je prvi set riješio za svega 27 minuta. Do prvog brejka je stigao odmah na startu, ali je Oliva vratio istom mjerom. Ipak, Džumhur do kraja još dva puta oduzima servis protivniku i dolazi do prednosti.

O drugom setu dovoljno govori rezultat (6:0). Najbolji teniser BiH nije dozvolio protivniku niti jedan gem, pa se očekivalo da lako meč privede kraju.

To je i uradio. U trećem setu je lako došao do 4:0, što znači da je vezao ukupno 15 gemova. Tek onda je konačnop Oliva došao do servis-gema, ali je to bilo sve što je uspio, jer je Damir osvojio naredna dva i plasirao se u drugo kolo.

Ovom pobjedom Džumhur je već zaradio oko 120.000 maraka (57.000 funti), a naredni protivnik će mu biti pobjednik duela Eosol - Miler.