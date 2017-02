Eženi Bušar ispunila obećanje: Zbog opklade na dejtu "na slijepo" (VIDEO)

Kanadska teniserka Eženi Bušar je ispunila obećanje dato tokom nedavno održanog Superboula između Atlanta Falkonsa i Nju Ingland Petriotsa.

Ona je izgubila opkladu pa je na sastanak "na slijepo" izvela nepoznatog mladića, koji ju je kontaktirao na Tvvtiteru.

Bušarova je poslije velikog vođstva Atlante u Superboulu postavila "tvit" u kome je bila ubijeđena da zna pobjednika.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd