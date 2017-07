Federer: Imam teži žrijeb od Đokovića, igra mi se sa njim

Švajcarski teniser Rodžer Federer kaže da je prošlo dosta vremena otkako je posljednji put igrao sa Novakom Đokovićem, ali se osvrnuo i na žrijeb njih dvojice.

Federer je takođe rekao da će Rafael Nadal najvjerovatnije proći u finale Vimbldona.

"Volio bih da igram protiv njega (Đokovića), prošlo je već neko vrijeme kako nismo igrali", rekao je Federer za SRF Sport. Ako Švajcarac prođe Grigora Dimitrova, u narednom meču ga čeka bolji iz duela Miloša Raonića i Aleksandra Zvereva.

S druge strane, Đoković sa kojim bi Švajcarac mogao da se susretne u polufinalu, igra protiv Adrijana Manarina, poslije koga bi eventualno mogao na boljeg iz duela Dominika Tima i Tomaša Berdiha.

Federer misli da će Raonić izaći kao pobjednik, mada priznaje da u njegovom timu više naginju ka pobjedi Zvereva. On je prokomentarisao i drugi dio žrijeba u kome su Nadal i Mari.

"Kako Rafa igra, čudilo bi me da Mari dođe do finala. Mislim da Rafa hoće", kaže Rodžer kome se ne dopada ideja koučinga, o čemu je bilo riječi prethodnih dana.

"Meni je 'kul' to što si u tenisu nekako svoj na terenu. Nema svako iste mogućnosti za koučing, pa nisam siguran koliko bi to bilo od koristi. Ali, znate, može biti interesantno za neke ljude da vide kako to izgleda", kaže Federer.

Inače, Đoković i Federer su odigrali 45 mečeva jedan protiv drugog, ali posljednji važniji meč prije godinu i po dana u Melburnu. Srpski igrač je tada poslije deset godina rivalstva poveo u pobjedama protiv Švajcarca sa 23 prema 22.