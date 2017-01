Federer: Ja sam najveći Rafin navijać

Čuju se uvodni taktovi teniskog evergrina - Rodžer čeka Rafu u finalu grend slema! Federer će se 28. put boriti za najveći trofej, poslije pobjede nad Stenom Vavrinkom u polufinalu Australijan opena - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Loptica je sada na strani Nadala, koji u petak(9.30) ima zicer protiv Grigora Dimitrova.

- Ja sam najveći Rafin navijač i volio bih da se opet sastanemo - priželjkuje Švajcarac starog, dobrog poznanika u završnoj predstavi, a ne "bejbi Rodžera" iz Bugarske.

Bio bi to prvi okršaj dvojice najtrofejnijih tenisera današnjice u jednom grend slem finalu još od Rolan Garosa 2011! Niko se tome nije nadao u Melburnu, a ni 36-godišnji Federer kada je sunarodnik stigao njegovo vođstvo u setovima od 2:0.

- Ni u najluđim snovima nisam zamišljao da ću dogurati ovako daleko na Australijan openu - u velikom stilu se vratio maestro, koji poslije šest mjeseci pauze zbog operacije koljena pleše po terenu i u petom setu.

U ludoj vožnji dvojice švajcarskih "oldtajmera", Sten je prva dva seta samo pogledom pratio vinere koji su mnogo nedostajali svjetskom tenisu. U drugom je o koljeno prepolovio reket, tako da mu je u jednoj ruci ostala drška, a u drugoj žice i tanki živci.

Od tada je djelovao daleko smirenije, vrebao šansu sa svojim "stanimalnim" instinktom koji uvijek dođe do izražaja u najvećim mečevima. Namirisao je "krv" ranjenog Federera, koji je uoči petog seta zatražio medicinski tajm-aut. A to baš ne voli da radi i osuđuje rivale kad se "prenemažu".

- Nikad ne zovem doktora. Ali sada sam bio primoran.

Vlasnik 17 grend slem titula nije djelovao ni povrijeđen, ni preznojen, već spreman i odlučan da nagazi ka 18. zvjezdici iznad "grba RF".

- Daću posljednji atom snage u finalu, igram do kraja. Ako ne budem mogao da hodam u narednih šest mjeseci, to je OK - rekao je momak zarobljen u tijelu veterana.

I Mirka, zarobljena u dječijem roze džemperu sa tigrom, podjetinjila je pored supruga koji ponovo igra kao dečkić..

