Federer: Kirjos me impresionirao

Rodžer Federer impresioniran je pobjedama Nika Kirjosa nad Novakom Đokovićem na dva uzastopna turnira u martu.

Australijanc je prvo savladao Srbina u Akapulku, a onda ga savladao i u Indijan Velsu, gdje je bio trostruki uzastopni šampion.

Kirjos će u četvrtfinalu prvog Mastersa sezone igrati upravo protiv iskusnog Švajcarca.

"Pobijedio je Đokovića dva puta na njegovoj omiljenoj podlozi. Impresivno. Nadam se da će to voditi do nečega velikog za Nika, da se koncentriše i da radi svakodnevno. Možda će za to biti potrebno vremena, ali on uvijek može da osvoji turnir jer je uvijek na najvišem nivou protiv najboljih", rekao je Federer.

Federer je u osmini finala blistao u teniskom "klasiku" protiv velikog rivala Rafaela Nadala sa 6:3, 6:2 za nešto više od sat vremena igre.

"Želio sam da igram kao u Melburnu, ali nisam mislio da će biti moguće jer je ovde teži teren. Vidio sam u meču sa Džonsonom da će se isplatiti ako budem agresivan, teško je da se braniš. Lijep je osjećaj, ali trijumf na Australijan openu bio je najvažniji. I pobjeda u Bazelu bila je posebna.. Svi naši dueli su jedinstveni", rekao je Federer.

Federer i Kirjos će igrati u petak uveče od 20 časova po našem vremenu.

(B92)