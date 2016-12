Federer: O penziji mislim samo kada me pitaju

Švajcarski teniser Rodžer Federer nada se da će igrati još dvije ili tri godine i da ne razmišlja o povlačenju.

Federer, koji nije igrao od jula otkako se povrijedio na Vimbldonu, nastupiće na predstojećem Hopman kupu, od 1. do 7. januara u Pertu.

On će predstavljati Švajcarsku zajedno sa Belindom Benčić. Osvajač 17 grend slem titula rekao je da nije siguran kakvu će formu prikazati, ali da ne razmišlja o povlačenju.

"O tome mislim samo kada me pitaju. Ne gledam tako na stvari, da bi ovo mogao da mi bude poslednje putovanje u Australiju, čak i ako bi to moglo da bude. Zaista sam pozitivan, pauzirao sam šest mjeseci i nadam se da ću igrati još dvije do tri godine, a ne samo još šest meseci. Imam dugoročne planove", rekao je tridesetpetogodišnji Federer.

Federer nije osvojio grend slem još od Vimbldona 2012. godine, a zbog povrede je pao na 16. mjesto na ATP listi.

"Sjajan je osjećaj osvajati titule, a plasman na listi je na drugom mjestu. Sve dok sam zdrav i bez povreda, mislim da mogu nešto da napravim", naveo je on. U prvom meču Federer i Benčić će igrati protiv Brita naca Heder Vilson i Dena Evansa.

Branilac titule Australija igraće protiv Španije, a selekcija SAD protiv Češke.

