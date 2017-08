Federer: Želim Novaku da se vrati što jači

Rodžer Federer učestvovaće na Mastersu u Montrealu, gdje je pred turnir pričao o "preskakanju" drugog dijela sezone.

Švajcarac je prošle godine zbog povrede koljena morao da propusti veći deoigodine, a zbog svojih povreda to su ove uradili Novak Đoković i Sten Vavrinka.

Srpski teniser je to uradio zbog lakta koji ga je mučio još od kraja 2015. godine, dok je Švajcarac zbog istog problema kao svoj sunarodnik morao da uzme pauzu.

"Nadam se da neće svi sad krenuti sa tim, da preskaču drugi dio sezone. Novak i Sten su to uradili, a njima je vjerovatno potrebna oparacija. Slično je sa Čilićem, kao i Marijem", rekao je Federer.

Iako je Novaku sugerisana operacija, srpski teniser je odlučio da se to zaliječi prirodnim putem, a osvajač 19 Grend slema se nada da će se Novak, pa i Vavrinka vratit što jači.

"Nadam se da će se Novak vratiti što jači naredne sezone, a i isto to mislim i za Vavrinku. Iskren, ne volim to radim (propušta sezonu), ali kada u karijeri koja traje 15 do 20 godina uzmete nekoliko mjeseci, to i nije tako strašno", kazao je Rodžer, a potom i zaključio.

"Nekada nemate izbora. Sve je u tome da ostanete pozitivni u teškim situacijama. Želim Novaku i Stenu svu potrebnu snagu koja im je potrebna".

