Federer možda propusti i Rolan Garos

Rodžer Federer je odlučio propusti uvodni dio sezone na šljaci i masterse u Monte Karlu, Madridu i Rimu, ali možda propusti i vrhunac na Rolan Garosu!

Švajcarac iza sebe ima impresivan start 2017. godine, 19 pobjeda u 20 mečeva i trofeje sa tri najveća trunira – Australijan open, Indijan Vels, Majami.

"Odlučiću 10. maja da li ću igrati na šljaci ili ne. Sješću sa svojim timom i razgovarati o tome, da li da propustim sezonu na šljaci. Da li je pametno ili ne. Do tada ću da treniram naporno, takmičiću se tek kad budem spreman i motivisan", rekao je Federer.



Zbog godina i problema sa povredama odlučio je da limitira svoj broj mečeva na šljaci, koja je često najosjetljivija podloga kada su u pitanju povrede, ali se očekivalo da se Švajcarac pojavi u Parizu.



"Vjerovatno ću i tamo igrati u svom agresivnom stilu, jer kada je vrijeme dobro, tereni su veoma brzi, možda i brži nego na Vimbldonu. To bi bila dobra priprema za sezonu na travi", ostavio je Švajcarac otvorenu opciju za nastup u Bulonjskoj šumi.



Iako u 35. godini, Federer je sa 17. pozicije na startu godine stigao do četvrtog mjesta na ATP rang listi.