Federer osvojio titulu u Indijan Velsu

Švajcarski teniser Rodžer Federer osvojio je titulu na mastersu u Indijan Velsu, poslije pobjede nad sunarodnom Stenom Vavrinkom 7:5.

Federer je do svog 25. mastersa, prvog u Kaliforniji poslije pet godina, došao nakon 79 minuta igre, čime je na sjajan način započeo sezonu i pridodao titulu sa Australijan opena.

Malo ko je mogao da pomisli da će Rodžer Federer biti taj koji će obilježiti početak sezone, naročito nakon što je propustio drugu polovinu 2016. godine, i napravio najdužu pauzu u karijeri. 18-struki grend slem je peti put u karijeri pokorio Indijan Vels, a prvi put se na ovom turniru pojavio još prije 17 godina.

Završna predstava, koju su činila dva najbolja švajcarska tenisera, nije pružila naročito neizvesnost i dramu kakva je viđena u prethodnom njihovom susretu, u polufinalu Australijan opena. 35-godišnjak iz Bazela je bio dominantna figura tokom meča, napravio je brejk u 10. gemu prvog seta, a potom ekspresno anulirao 0:2 na startu drugog. Serveri su bili sigurni do finiša, a onda je u 12. gemu Rodžer iskoristio pad koncentracije rivala i iskoristio prvu meč loptu.

Federeru je ovo prva titula u Indijan Velsu nakon 2012. godine, a ukupno je osvojio 25. Masters trofej, odnosno 90. titulu u karijeri. Rafael Nadal ima tri Mastersa više, a rekorder Novak Đoković pet.

U emotivnom obraćanju publici nakon meča, Vavrinka je čak i zaplakao, a Federera je njegov nastup dobrano nasmijao, i natjerao da se našali sa svojim zemljakom. Naravno, sve u prijateljskoj konotaciji.

Stan (half-crying): "Congrats Roger...he is laughing he is an asshole" pic.twitter.com/bjMbtolz2x

*Come-back mode to extend till he gets to #1 and wins watzefak* [AP] pic.twitter.com/6EmIo502W8