Federer pauzira do Rolan Garosa

Švajcarski teniser Rodžer Federer vjerovatno će napraviti pauzu poslije osvajanja Mastersa u Majamiju i propustiti čitavu sezonu šljake.

Federer je u nedjelju osvojio i drugi Masters u sezoni pobjedom nad Rafaelom Nadalom u finalu (6:3, 6:4), poslije čega je saopštio da gotovo izvjesno neće igrati do Rolan Garosa.

Četvrti igrač na ATP listi, koji je sezonu počeo na 17. poziciji, igra u nevjerovatnoj formi od samog starta – osvojio je Australijan open i Indijan Vels pre Majamija, a uspio je da veže četiri trijumfa nad Nadalom, što mu se nikada u karijeri nije desilo.

"Sada ću više razmišljati o odmoru, biće to preventive radi. I dalje mogu da promijenim raspored ako zbog nečega budem zažalio, ali sam tek odlučio. Nemam više 24 godine, moram da biram trenutke kada ću biti na vrhuncu i da pokušam da ostanem zdrav. Takođe, prošle godine koljeno se ponašalo čudno na šljaci, pa će preskakanje sezone za toj podlozi biti dobra stvar. Iako mislim da se to nije događalo zbog šljake, ali moja ljekarska ekipa smatra da bi takav izbor bio pozitivan. Siguran sam u svoju odluku, razmišljao sam sa timom da je promijenim nakon osvajanja Indijan Velsa, ali na kraju dana, moram da razmišljam o zdravlju. Moram da budem zadovoljan svim segmentima svog života – ličnim, privatnim, profesionalnim, životom na terenu... Ne mogu da izdržim ovakav ritam svakoga dana – želja će jednostavno nestati. Radije ću ići korak po korak i igrati sa mnogo energije i zadovoljstva. Tada ću moći to da delim sa svima. U suprotnom – jedino što ćete vidjeti jeste da samo želim da izađem na teren. Ne želim da budem takav čovjek, stvarno ne želim", rekao je Federer.

To znači da će Švajcarac preskočiti Masterse u Monte Karlu, Madridu i Rimu.

"U Cirihu ću 10. aprila igrati meč za Afriku, a onda se radujem povratku u teretanu i radu na segmentima kojima nisam mogao da se posvetim posljednjih mjeseci. Treniraću vjerovatno na tvrdim terenima u sljedećih mjeseci, a na šljaku ću se prebaciti dvije nedjelje prije Pariza. To je plan za sada, trebalo bi da igram na Rolan Garosu, ali ćemo vidjeti kako će se sve odvijati. Jasno je da za mene sezona tek tada počinje. Vimbldon je najveći cilj u bližoj budućnosti, a poslije toga i turniri u okviru američke turneje. Na Rolan Garosu neću biti pod pritiskom jer neću imati nikakvu pripremu, ali mi je sezona na travi veoma važna jer igram u Štutgartu i Haleu. Takođe, dobro stojim na ’rejs’ listi za Završni Masters u Londonu, gde sam ranije imao mnogo uspeha. Volim dvoranske uslove, pa će to biti prioritet u drugom dijelu sezone. Zbog toga pravim pauzu", dodao je Federer.

(B92)