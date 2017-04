Federer upitan za Rolan Garos

Švajcarac Rodžer Federer poručio je da će odluku o učešću na turnirima na šljaci donijeti 10. maja, te da će se na Rolan Garosu takmičiti samo ako bude potpuno spreman i motivisan.

Poslije titula na Australijan Openu i Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, 35-godišnji švajcarski teniser najavio je da će propustiti naredne turnire serije 1000, te da će se ponovo takmičiti tek na drugom Gren slemu u sezoni. Međutim, sada je cijela sezona na šljaci pod znakom pitanja.

"Propuštanje Rolan Garosa jeste jedna od opcija. Ali sve zavisi kako ću se osjećati kada stanem na teren. Konačnu odluku donijeću do 10. maja. Radiću naporno i do tada, ali još nisam sa svojim timom odlučio da li ću preskočiti kompletnu sezonu na šljaci ili ne. Takmičiću se samo ako budem spreman i motivisan. Mogao bih da igram agresivno u Parizu, jer kada je vrijeme dobro tereni su vrlo brzi, možda čak i brži nego na Vimbldonu, tako da bi to bila dobra priprema za sezonu na travi", rekao je Federer.

Poslije tri titule osvojene ove sezone, Švajcarac je najavio da je sljedeći veliki cilj Vimbldon, pa je novinare zanimalo da li bi osvajanje trofeja na Ol Ingland klubu bio pravi način za okončanje karijere.

"Nisam razmišljao o otme, već pravim planove za početak 2018. godine. Pobjede i porazi neće uticati na datum mog povlačenja. Sve zavisi od psihičkog i fizičkog stanja. Igraću dok mogu i dok ti čini srećnim mene, moj tim i moju porodicu", rekao Federer.

Osvajač 18 Gren slem titula vratio se ove godine na teren pošto je propustio drugi dio prethodne sezone i već se domogao četvrte pozicije na ATP listi.

"Ako stalno trijumfujete i sve ide kako treba, to djeluje gotovo nadrealno. Nekada ne ide dobro i moraš da radiš kako bi se vratio. Za to su potrebni dani, nekada godine. Zahvaljujući mom povratku ove godine, čini mi se da me ljudi bolje razumiju. Bilo je teških momenata, kao kada sam morao da idem na operaciju u februaru. Onda sam povrijedio leđa, pa ponovo nogu. U jednom momentu sam osjetio kao da ne mogu da računam na svoje tijelo više. Međutim, nedavno sam ponovo gledao peti set finala u Australiji i ponovo sam osjetio leptiriće u stomaku, tako da je sve vrijedjelo", dodao je na kraju Federer.

Rolan Garos na programu je od 28. maja do 11. juna, a titulu brani Novak Đoković.