Fleming: Đoković u rasulu, treba mu restart

Piter Fleming, teniski analitičar "Sky Sporta", nada se da će 'šok terapija' u vidu otpuštanja cijelog tima pomoći Novaku Đokoviću da povrati nivo igre.

Takođe, šestostruki osvajač Gren Slemova u dublu smatra i da se najbolji srpski sportista u istoriji trenutno nalazi u rasulu.

Drugi teniser svijeta otpustio je prošlog petka cijeli stručni štab, a javnost se prethodnih dana bavi licitacijom ko bi mogao da preuzme treninge nekadašnjeg apsolutnog vladara 'bijelog sporta' i osvajača 12 najvećih pehara.

"Sve to je pomalo čudno i apsolutno nevjerovatno jer pričamo o čovjeku koji je nekada bio najspremniji igrač na Turu, prije svega u pogledu kretnje i balansa. Teniser ne može da bude spremniji od onog nivoa na kom je Novak bio. Ipak, ova odluka znači da on želi potpunu promjenu radne okoline, pa šta god bio razlog, a mora da prevazilazi okvire tenisa, potreban mu je restart – što je svakako šokantno jer se radi od drugom najboljem igraču planete", kaže Fleming.

Đoković je nastavio sa padom od kraja prošle godine, pa je u 2017. završavao takmičenje već u ranim fazama turnira, a to će pokušati da promijeni na Mastersima u Madridu (titula) i Rimu (finale), odnosno na Rolan Garosu – gdje brani titulu.

"Putovaće s nekim, a ako bude pokušao da sve sam ogranizuje – onda će primjeniti način koji smo mi koristili prije 30 godina. Nije da će se mučiti, ali je ovo svakako interesantna promjena. Očigledno, sve što se dešavalo bilo je malo previše za njega. Nešto nije bilo u redu s njegovim štabom. Iako su oni maksimalni profesionalci, nikad ne možete da znate. Kada je bio najbolji na svijetu, u periodu od tri, četiri godine, to je činio na najbolji mogući način i imao je motivaciju da daje sve od sebe svakog dana, na svakom meču. Ali, od kada je osvojio Frenč Open nešto je postalo drugačije, a on želi povratak na staro. Sve u svemu, ovo je ogromna odluka, a on vjeruje da su drastične mjere one koje su potrebne", zaključio je Amerikanac.

