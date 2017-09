Fonjini izbačen sa US Opena zbog skandaloznog vrijeđanja sudije

Italijanski teniser Fabio Fonjini prevazišao je sebe u skandalima na mečevima, pošto je sada izbačen sa US Opena.

On je vrijeđao sudiju Luizu Engzel, koja je dijelila pravdu na meču prvog kola, i to na najskandalozniji mogući način, obrativši joj se sa "kur..." i to je bio samo dio njegovog rafala uvreda.

Fonjini je tada eliminisan u singlu, ali je došao do trećeg kola dublova i tu će završiti učešće zbog odluke organizatora da ga suspenduju.

Kažnjen je i sa 24.000 dolara, ali je došlo vrijeme i da se pribojava nove rigoroznije kazne od čak 250.000 dolara ili eventualno doživotne suspenzije sa najvećih teniskih turnira, prenosi "Telegraf.rs".

Prethodno, najveći skandal Fonjini je napravio 2014. kada je Filipa Krajinovića nazvao ciganinom, a nakon toga se izvinio. Isto je učinio i sada na US openu kada se obratio sudiji hladne glave, ali je bilo prekasno za oproštaj, čeka ga zaslužena kazna.