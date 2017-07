Gnusno ponašanje navijača: Oteo peškir dječaku, Sok oduševio akcijom

Poslije pobjede Džeka Soka nad Čileancom Kristijanom Garinom, viđena je ružna reakcija jednog starijeg gospodina, koji je oteo peškir iz ruku dječaka.

Naime, Sok je poslije meča bacio peškir u publiku, dječak ga je uhvatio, ali mu je gospodin otrgao iz ruku.

To se uopšte nije svidjelo Soku, koji je putem Twittera pokrenuo akciju, da se nađe dječak i da mu Sok lično da poklon.

Da sve bude još bolje, putem te društvene mreže uključili su se i admini profila ostalih Gren slemova, koji su se dogovorili da pošalju peškire iz Australije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država pomenutom dječaku.

Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ