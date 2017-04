Ivanišević: Novak zna kako će se izvući, vratiće se

Bivši hrvatski teniser Goran Ivanišević nikada nije krio simpatije prema Novaku Đokoviću. U jednom od prethodnih intervjua je priznao da bi mu bila čast da trenira srpskog tenisera.

Poziv nije stigao iz Beograda, ali jeste iz Češke. Ivanišević je trenutno trener Tomaša Berdiha, a za hrvatski portal indeh.hr je govorio o trenutnom padu forme Đokovića.

Novinara je konstatovao da veliki uticaj u lošim partijama Srbina ima “spiritualni vođa”, misleći na Pepea Imaza.

– Ne znam, to mi je jako teško da prokomentarišem. Bodovna razlika koja je bila… U novinama pišu svašta, da li je to spiritualni ili ono… jedini on zna šta mu se događa u glavi. I jedino on zna kako će se izvući, on sam jedino može. Ja vjerujem da hoće jer je predobar teniser. Jedan ili dva rezultata, i Đoković će se ponovo vratiti tamo gdje mu je mjesto. Da mi je neko rekao da će izgubiti onakvu bodovnu prednost i ovako pasti, to nikad ne bih rekao – rekao je Ivanišević.

Hrvatu se sviđa i povratak Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a smatra da je Španac glavni favorit za osvajanje Rolan Garosa.

– Falili su nam ovakvi Federer i Nadal. Federer koji osvaja gren slemove, Nadal koji je prvi favorit osvajanje za Rolan Garosa ubjedljivo. Jedini koji ga može skinuti je Đoković, jer Federer neće ni igrati mnogo turnira na šljaci – konstatovaoje nekadašnjišampion Vimbldona.