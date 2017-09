Ivanišević: Sin luđi od mene

​Bivši teniski as Goran Ivanišević kaže da je njegov desetogodišnji sin Emanuel previše divlji i da ga ne bi mogao trenirati, ali i da je luđi od njega.

"Emanuel je luđi i od mene. Ima bacanja reketa, ljutnje, ma svega. On je moje ludilo podigao na potpuno novu razinu. Iskreno, pitao sam se nekoć može li netko biti kao ja, ali očito da može. Ove nove generacije su puno naprednije", rekao je Goran kroz smijeh za "24sata.hr".

Dodao je da sada zna kako je bilo njegovom ocu i da mu je teško proživljavati Emanuelove mečeve i u ovom dobu.

"Strah me je uopće pomisliti kako će biti kasnije. Ponekad pomislim da će mi srce otkazati", rekao je Goran.

Kaže da ne bi trenirao sina.

"Jako je dobar, odlično se razvija, ali ne bih ga mogao trenirati. Previše je divlji, iskreno se nadam da će naći svoj put s nekim drugim. Ima on trenere, a ja se neću miješati. Ali, bit ću mu uvijek podrška u svemu", rekao je Ivanišević i prepričao jedan razgovor sa sinom:

"Kaže on meni: 'Što ti znaš o tenisu?' Odgovorim mu da nešto i znam, a on meni ponovno: 'Nemoj ti meni govoriti što si napravio u karijeri. Ne možeš pobijediti niti Samprasa, a samo si jednom osvojio Vimbldon...' Imamo ponekad vrlo interesantne razgovore, ali to su valjda čari roditeljstva."