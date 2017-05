Ivanišević postaje Novakov trener?

Novak Đoković je danas u Rimu trenirao s Goranom Ivaniševićem.

Uz video s treninga i komenatar "Pogledajte ko je navratio na trening" napisao je Ivaniševićevo ime i tako pokrenuo spekulacije da će mu bivši hrvatski teniser biti trener.

Đoković je u subotu izgubio polufinale Madrida od Nadala. U prvoj rundi Mastersa u Rimu je slobodan, a sutra će u 2. kolu igrati protiv Britanca Aljaža Bedenea.

Ivanišević je trenutno trener Čeha Tomaša Berdiha.

Look who stopped by to join me and the boys for a training session in Roma! @OfficialGoran