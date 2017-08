JJ: Uživala bih više da pobeđujem

Jelena Janković poražena je u prvom kolu US opena, ali optimistična je bez obzira na neizvjesnu budućnost.

Jelena Janković i Petra Kvitova igrale su na "privremenom" Luis Armstrong stadionu, a nekadašnja najbolja igračica svijeta nije htjela da kaže ni da ni ne kada su je pitali da li će doći i sljedeće godine da igra na novom terenu.

"Vidjećemo", uz osmjeh je rekla JJ.

"Još uvek se nadam da ću igrati do tada i da ću igrati dobro. Imala sam mnogo problema sa povredama i još uvek se oporavljam, ali još uvek sam dovoljno jaka da odigram dva ili tri seta na visokom nivou. Nisam još u najboljoj formi, ali osećam veliki napredak u odnosu na prethodni mesec", rekla je Jankovićeva.

"Danas sam igrala i bolje nego što sam očekivala. Poslednjih godina me muče povrede, pala sam na listi i sada imam teže rivalke na startu, one na koje sam navikla u polufinalima. Imala sam mnogo uspona i padova tokom meča. Igrala sam prilično dobro čini mi se i imala sam nekoliko baš dobrih poena. Mislim da sam pokazala da još uvek mogu da igram. Ali pravila sam i greške, na 3:2 sam napravila dve duple servis greške, na 6:5 sam odigrala drop šot u trenutku kada mi je ceo teren bio otvoren za bilo koji drugi udarac. Da je to ušlo moglo je da bude i 6:6, ko zna šta bi onda bilo", ocijenila je Jankovićeva svoju igru.

"Mislim da je zapravo stvar u tome da nisam baš u takmičarskoj formi i da sam pomalo zarđala. Ostale igračice imaju više mečeva ove godine, mislim da je razlika u tome što se praktično i nisam takmičila", dodala je srpska igračica.

"Ne znam kako će moja leđa reagovati. Trenirala sam, moj tim i ja smo uradili sve da budem spremna i mislim da smo odradili prilično dobar posao. Mislila sam da ću ponovo osećati bol, ali danas je sve bilo u redu. Igrala sam skoro dva sata i sve je bilo u redu", kaže JJ koja razmišlja gdje će igrati sljedeći turnir jer je trenutno 68. na svijetu (najniži renking u protekloj deceniji. Renking joj smanjuje opcije kada je u pitanju azijska turneja.

"Ukoliko bih dobila specijalnu pozivnicu od organizatora, rado bih igrala. Teško je u ovoj fazi karijere igrati po tri meča kvalifikacija. Mogu to da uradim na nekoliko turnira, ali ako bih morala za svaki turnir da idem kroz kvalifikacije, ne bi bilo ni malo lako", kaže Jankovićeva iskreno.

"Volim da budem na terenu. Naravno, više bih uživala da pobeđujem. Ima dana kada igraš loše i onih kada igraš dobro. A ja već jako dugo igram u bolovima. Nisam bila u stanju da odigram meč a da zaista ne patim već dugo, a to nije lako. Teško mi je da procenim, ali mislim da sam odigrala solidno. Biće bolje kada budem mogla da treniram dva puta dnevno, moraću mnogo toga da promenim da se dovedem u pravu formu, a moram to da uradim u što kraćem roku", zaključila je Jelena.