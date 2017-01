Kako je Marej "vidio" poraz Đokovića (VIDEO)

Poraz najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića u drugom kolu Australijan opena glavna je tema na društvenim mrežama.

Đoković, koji je branio titulu na Australijan openu, neočekivano je poražen u drugom kolu od Uzbekistanca Denisa Istomina i to u pet setova.

Na Twitteru su se pojavile reakcije korisnika koji tvrde da se ovom porazu najviše raduje Endi Marej.

Pogledajte parodiju na njegovu reakciju...

Djokovic out! Murray right now pic.twitter.com/4jUIFrjQs7