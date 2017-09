Kirjos: Tomić je izgubljen, nismo isti

Australijanac Nik Kirjos odbacio je svakakva poređenja sa Bernardom Tomićem, istakavši da pripada drugoj kategoriji igrača u odnosu na zemljaka.

Tomić je ove sezone postao poznatiji po ponašanju van terena nego na njemu, s obzirom na to da je ispao iz prvih 140 na svijetu prvi put u posljednjih šest godina, a gubio je u prvom kolu svakog od četiri Gren slema.

S druge strane, ni Kirjos nije bilježio zapažene rezultate na gren slemovima, ali je stigao do finala Mastersa u Sinsinatiju, a utisak je i da su ga povrede spijrečile da učini više u prvom dijelu sezone.

"Pogriješili biste kada biste me stavili u isti koš sa Tomićem. On je izgubljen. Bili smo dobri drugovi dok smo bili mlađi. Očigledno nisam poznavao tada mnogo tenisera, a bili smo sličnih godina, predstavljali smo istu zemlju, zajedno smo išli na turnire. Mnogo toga se promijenilo u odnosu na tada. On mora da shvati šta želi da radi. Više ne mogu da se pronađem u bilo čemu što on govori", istakao je 22-godišnjak i dodao:

"On kaže jedno, a radi drugo. Kontrira sebi sve vrijeme. Kaže da ga tenis ne čini srećnim, da ne voli igru, a onda ističe da je jedino što bi ga usrećilo osvajanje Gren slema. To nema nikakvog smisla. Ja mogu iskreno da kažem da me osvajanje Gren slema ne bi učinilo najsrećnijim čovjekom na svijetu. Želim da budem normalan momak koji živi običnim životom. Toliko smo različiti".

Kirjos će ovog vikenda, kao najbolji teniser Australije, predvoditi svoju reprezentaciju u polufinalu Dejvis kupa protiv Belgije.

(sportklub)