Kirjos eliminisao Zvereva, ide na Federera

Australijanac Nik Kirjos poslednji je finalista ATP turnira serije 1.000 u Majamiju, pošto je bio bolji od njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva u tri seta, 6:4, 6:7, 6:3.

Ponovo je Kirjos dobro odigrao, kao što to uostalom radi u posljednjih mjesec dana i ponovo je obezbijedio megdan sa Federerom. U Indijan Velsu nije igrao zbog trovanja hranom, ali ako ga nešto nepredviđeno ne zaustavi, definitivno ima šanse protiv sjajnog Švajcarca.

U duelu "nove generacije" kako se već naziva rivalstvo Kirjosa i Zvereva, Australijanac je ponovo odlično servirao. Nije dopustio nijednu brejk loptu na meču, a u prvom setu je imao dve i oduzeo servis protivniku u devetom gemu. U drugom setu imao je još samo jednu brejk šansu, ali je nije iskoristio i meč je otišao u taj brejk.

Odmah je Kirjos napravio mini brejk, ali mu je Zverev uzvratio. Obojica su odlično servirali. Kirjos je kod rezultata 4:4, napravio mini brejk i dobio priliku da sa dva servisa završi meč. Prvi poen je dobro odigrao i došao do dvije meč lopte. Međutim, Nijemac se spasao, vratio mini brejk i došao čak do vođstva 7:6 i set lopte. Uspio je da je spase Kirjos, potom došao i do treće meč lopte. Zverev je i nju spasao, a onda je sa dva fenomenalna lob udarca uspio da osvoji taj brejk 11:9 i uvede meč u treći set.

Zverev je pokušao da iskoristi momentum na početku trećeg seta, ali nije dolazio do brejk lopte. Ponovo je Kirjos bio taj koji je napravio brejk i to u šestom gemu kada je poveo 4:2. To je bio i odlučujući momenat u meču, pošto je Kirjos odlično odservirao dva gema i obezbijedio na kraju prolaz u polufinale.

Na ovaj način Kirjos je došao do četvrte pobjede u isto toliko susreta protiv Zvereva, a prije toga igrali su upravo u Indijan Velsu. U drugom polufinalu sastaju se Nadal i Fonjini. Mečeve polufinala, kao i finalni duel možete pratiti u direktnim prenosima na kanalima Sport kluba.

(Sport Klub)