Kraj i za Troickog: Vavrinka poslije preokreta ide dalje

Srpski teniser Viktor Troicki izgubio je i osmi međusobni duel protiv Stanislasa Vavrinke. Švajcarac je u trećem kolu Australijan opena slavio poslije dva sata i 35 minuta rezultatom 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9-7).

Troicki je odigrao dobar meč, naročito u prvom setu koji je dobio, i četvrtom kada je bio nadomak izjednačenja od 2:2. Ipak, Vavrinka je još jednom dokazao da je bolji igrač i došao do zaslužene pobjede. Osvajač Australijan opena iz 2014. godine će u sljedećem kolu igrati protiv Andreasa Sepija, koji je eliminisao Stiva Darsisa sa 3:1 u setovima.

Sjajno je započeo Viktor Troicki meč trećeg kola Australijan opena protiv Stena Vavrinke, igrača kojeg nikada nije pobijedio u međusbonim duelima. Iako je gubio sa 3:1 u prvom setu, srpski teniser je osvojio narednih pet gemova čime je došao do 6:3 protiv favorizovanog rivala.

Iako je Vavrinka odservirao više asova (5:1), a Troicki zabilježio više duplih servis grešaka (4:1), njegov procenat osvojenih poena na prvi servis je bio daleko bolji (80%-64%), kao i procenat ubačenih prvih servisa (65-50).

Švajcarac se, međutim, prenuo u drugom setu, zaigrao anagažovanije pa je u petom gemu oduzeo servis Troickom (3:2), da bi zatim bez većeg otpora stigao do 6:2 i 2:0 u setovima. Vavrinka je daleko nadmašio procente prvog servisa iz prvog seta, sa 64 procenta osvojenih je skočio na 87, dok je imao i deset više osvojenih poena (30-20).

Viktorova oštrina se tu u potpunosti izgubila pa je već na startu trećeg seta bio u zaostatku, a Sten je sticao ugodnu prednost, osvajavši gem za gemom. Troicki je najzad prekinuo seriju izgubljenih gemova na svoj servis za 4:1, ali nije mogao da nađe rješenje za razorne Vavrinkine udarce.

Četvrti teniser svijeta je osigurao i naredni gem na svoj servis, uzvratio je Viktor, približio se na 5:4, a ona je ozbiljno zapretio Švajcarcu i u gemu u kome je servirao za meč. Tada je Vavrinki popustio i servis, šalje nekoliko nekoliko forhenda u aut, a onda i pravi i duplu servis grešku za brejk Troickog (5:5).

Srbin pravi nevjerovatne dvije duple servis greške zaredom, nastavlja da griješi, dok Vavrinka pojačava ritam i uzima brejk za novo vođstvo (6:5). Igrači ponovo nastavljaju sa brejkovima, a Troicki dolazi do novog sjajnim riternima i defanzivom, pa set ide u taj-brejk.

Vavrinka pravi mini-brejk i sa dva odlična servisa stiže do 3:0. Troicki vraća izgubljeno i stiže do 5:5, a Vavrinka uspjeva da izbori prvu meč loptu na rezultatu 6:5. Srbin osvaja dva nova poena servisima, a malo je falilo da osvoji set, ali je pogriješio pri izlasku na mrežu (7:7). Švajcarac stiže servisom do druge meč lopte, a onda i do pobjede posle dobrog riterna i greške Troickog 7:6 (9-7).

