Kraj za Venus: Sloun Stivens stigla do svog prvog finala

US Open će ipak dobiti novu šampionku. U prvom američkom polufinalu dana, Sloun Stivens je savladala iskusnu Venus Vilijams sa 6:1, 0:6, 7:5.

Vilijamsova, šampionka iz 2000. i 2001. propustila je priliku da se plasira u svoje peto finale u Njujorku, pa će Stivensova igrati za prvi veliki trofej i ukupno petu titulu u karijeri. Porazom Vilijamsove postalo je jasno da će neka od preostalih polufinalistkinja prvi put slaviti na US Openu.

Bio je to krajnje čudan meč u prva dva seta. Bolje rečeno, nije bilo preterano kvalitetne igre, obe igračice su griješile u serijama i tek u setu odluke videli smo borbu dostojnu polufinala grend slema.

U početnom setu, Vilijams je djelovala odsutno. Dozvolila je protivnici da joj oduzme servis dva puta, za 3:1 i 5:1 i pa je Sloun lako stekla prednost u meču.

Sasvim suprotna slika uslijedila u drugom setu, kao da su igračice samo zamijenile uloge. Stivensova je počela da pravi greške u nizu, Venus je dominirala i za pola sata dobila set bez izgubljenog gema.

Drama je ostavljena za kraj. Stivensova je počela bolje, povela sa 2:0, ali je Vilijamsova podigla nivo igre i okrenula na 3:2. Ipak, u sedmom gemu, Sloun je napravila brejk i kada se činilo da će meč prevagnuti na njenu stranu, Venus je uzvratila ribrejkom za 4:4, a potom i povela sa 5:4.

Od tog momenta, sve se okrenulo na stranu 24-godišnje Amerikanke, tek 83. na svetskoj listi. Odigrala je fantastično u naredna tri gema, dobila set sa 7:5 i plasirala se u svoje prvo grend slem finale u karijeri.

Uspjeh dobija posebno na značaju ako se ima u vidu da joj je ovo bio tek peti turnir koji je igrala poslije pauze zbog operacije stopala.

“Venus je sjajna, bila mi je čast što sam igrala protiv nje jedan ovakav meč. Bila sam riješena da se koncentrišem samo na svoju igru, jako sam srećna zbog plasmana u finale. Svi znaju kakav je Venus borac, znala sam da moram da podignem nivo igre u finišu trećeg seta, uspjela sam i nagrada je finale”, poručila je Stivensova.

Furiozna Medison Kiz deklasirala Vandevej

Medison Kiz će igrati za prvu grend slem titulu u karijeri. Ona je u polufinalu US Opena bez većih problema savladala Koko Vandevej sa 6:1, 6:2.

Teniserka čiji je mentor bivša grend slem šampionka Lindzi Devenport odigrala je briljantno u polufinalu koje je trajalo svega 68 minuta. Nijednog momenta njena pobjeda nije dolazila u sumnju pa će igrati za trofej protiv Sloun Stivens.

Koko Vandevej je bila daleko od igara koje je prikazala u proteklom dijelu turnira. Odigrala je katastrofalno početni set, poslije svega 13 minuta bila je u zaostatku (0:5) prije nego što je osvojila počasni gem!

Medison Kiz je u istom ritmu nastavila i u drugom setu, oduzela je servis protivnici u trećem i petom gemu. Čak ni kraća pauza koju je zatražila kako bi joj se ukazala medicinska pomoć nije uticala na njenu igru pa je koncentrisano odigrala u finišu, zabilježivši i treću pobjedu nad Vandevej u ovoj sezoni.

Medison Kiz i Sloun Stivens igrale su do sada samo jednom. Bilo je to prije dvije godine u Majamiju, Stivensova je slavila u dva seta. Bez obzira šta bude uradila, plasman u finale u Njujorku je najveći grend slem uspjeh do sada za 16. teniserku svijeta.

„Protiv Koko nikada nije lako. Srećna sam zbog plasmana u finale. Želim da uživam u ovom trenutku, biće vremena za analizu kako da odigram protiv Sloun“, poručila je Medison Kiz po završetku meča.

(b92)