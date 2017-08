Kurijer: Zverev će biti broj jedan na svijetu

Nekadašnji prvi teniser svijeta Džim Kurijer vjeruje da je Aleksander Zverev predodređen za vrh svjetskog tenisera.

Mladi, 20-godišnji Nijemac ove sezone je osvojio dvije Masters titule (Rim i Montreal), ali na Gren slem turnirima još nije igrao ni četvrtfinale.

“Sljedeći korak za Sašu jeste da ode duboko na nekom Slemu, mislim da je uradio dosta ove godine i da će mu to dati samopouzdanje u Njujorku. Impresivni su njegov fokus, dugoročno planiranje i riješenost da uradi sve što treba kako bih postao najbolji, uvjeren sam da će jednog dana to i postati. Ako ga povrede ne sputaju, sposobnost da igra na svim podlogama vodiće ga do prvog mjesta“, kaže Kurijer, sadašnji selektor Dejvis kup tima SAD.

Zverev je trenutno šesti na svijetu, a njegov brat Miša takođe vjeruje u mlađeg brata.

“Oduvek sam govorio da će biti Gren slem prvak, zaista to mislim. Vjerujem u njega više nego bilo ko drugi jer znam koliko je odlučan i kakva je osoba, a igra mu je mnogo dobra“, ističe 26. teniser na ATP listi.

US open počinje sljedećeg ponedeljka.

(sportklub)