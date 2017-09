Kvitova i Vilijams u četvrtfinalu US opena

Češka teniserka Petra Kvitova plasirala se u četvrtfinale grend slem turnira u Njujorku. Ona je bila bolja od Garbinje Muguruze iz Španije, 7:6, 6:3.

Bio je to duel nekadašnje i sadašnje šampionke Vimbldona. Slavila je Čehinja, koja je tako stigla do svog drugog četvrtfinala na „Flašing Medouzu“, prethodni put to joj je pošlo za rukom 2015.

Petru u četvrtfinalu očekuje okršaj sa Amerikankom Venus Vilijams, devetim nosiocem.

Venus Vilijams prejaka za Suarez Navaro

Deveti nosilac US Opena Venus Vilijams plasirala se u novo četvrtfinale turnira u Njujorku. Ona je bila bolja od Karle Suarez Navaro – 6:3, 3:6, 6:1.

Samo dan kasnije pošto je postala tetka (njena sestra Serena je rodila ćerkicu), Venus je pokazala da je i 37 godini i dalje gladna velikih pobjeda. Igrala je ove sezone u finalima u Melburnu i na Vimbldonu, a na dobrom je putu da to učini i na „Flašing medouzu“.

Amerikanka je poslije 112 minuta igre nadigrala teniserku iz Španije, ali mora se reći da Suarez Navaro igrala sasvim solidno, naročito u drugom setu.

"Volim da igram, zaista uživam na terenu, ali mora se trenirati, ostati u kondiciji. Svi me inspirišu, sestra, članovi porodice. Kako je to rekla Bili Džin King, pritisak je privilegija. Treba mi izazov, uživam u svemu posebno jer je ovo grend slem koji igram kod kuće", poručila je dvostruka šampionka US Opena.