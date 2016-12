Marej: Melburn nije problem, nego ono što slijedi poslije

Prvi teniser svijeta Endi Marej kaže da je pun samopouzdanja sada kada je na vrhu ATP liste, kao i da ima perioda sezone u kojima želi dobro da igra.

"Na kraju sezone sam bio zaista umoran, umorniji nego na kraju bilo koje prethodne sezone u karijeri", kaže Škot.

Prvi Gren slem turnir na programu je u Melburnu od 16. do 29. januara, a Mari je tu petostruki vicešampion.

"Tu sam odigrao neke od svojih najboljih partija, ali nikada nisam uspio da podignem trofej. Nije mi teško da se motivišem za Australijan open, ali poslije ima četiri-pet mjeseci do narednog Slema, tada moram da ostanem fokusiran. U prošlosti sam se mučio nekada u tom periodu, igrao bih loše u Indijan Velsu i Majamiju, kao i u februaru. Probaću da tada budem bolji", rekao je Marej.

Promjenio raspored, igraće egzibiciju u Abu Dabiju i turnir u Dohi pred Australijan open, a ističe da ga mjesto broj jedan nije promjenilo.

"Ne osjećam se drugačije. To jeste velika stvar, drago mi je što sam došao do mjesta broj jedan, što ranije nisam uspjevao. Nema mnogo stvari koje nisam uspio da postignem u ovoj fazi karijeri, tako da je to sjajno. Možda osjećam malo više odgovornosti, ali u smislu vremena koje mi tenis okupira, ne osjećam veliku razliku", zaključio je Marej.

(Sport klub)