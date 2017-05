Marej: Zasluženo do broja 1, nezaslušeno prvi u 2017.

Najbolje rangirani teniser svijeta Endi Marej napisao je u kolumni za BBC da ga gren slem turniri motivišu više od prvog mjesta na ATP listi.

Mari je prvi igrač planete od novembra, uvjeren je da se tu zasluženo našao, ali je svjestan i da u 2017. nije bio najbolji na svijetu.

Britanac se dotakao povreda koje su ga mučila ove godine, te najavio meč sa Martinom Kližanom u drugom kolu Rolan Garosa.

"Frustrirajući start 2017, ali nadam se da su bolest i povrede iza mene tačno na vrijeme pred najveće turnire u godini. I dalje tražim svoj ritam na Rolan Garosu, osjećam efekte prehlade, što više pričam više želim da kašljem, ali osjećao sam se dobro tokom meča u utorak. Nisam igrao mnogo, niti imao dosta pobjeda, kao što bih volio pred RG, ali gren slemovi su turniri koji dugo traju pa se nadam da ću ući u formu. GS me motivišu više od broja 1, ako osvojiš imaš šansu da budeš prvi, ako ne onda ni ne zaslužuješ to. Prošle godine sam igrao dobro na GS, finala u Australiji i Francuskoj, osvojio Vimbldon i došao do četvrtfinala US Opena. Ova godina nije dobro počela, ali mogu da preokrenem situaciju narednih nedjelja u Parizu i na Vimbldonu", napisao je Marej u kolumni za BBC.

Marijeva igra je bila daleko od renomea ove godine, ali tome su umnogome kumovale povreda lakte te prehlada koju je imao.

"Imao sam mnogo sreće prethodnih godina, ali su me ove poremetili herpes, povreda lakta i prehlada. Kada sam imao herpes i dalje sam mogao malo da treniram, ako nije mnogo naporno. Mogao sam da udaram loptice, pa sam zadržao dobar ritam, ali nisam mogao da radim na kondiciji, morao sam da izbjegnem stresne situacije kako mi pritisak ne bi previše skočio", istakao je Britanac.

"Sa povredom lakta sam mogao da radimsve osim serviranja, bar sam mogao da ostanem u pristojnoj formi, samo nisam igrao turnire. Ali, bez obzira koliko treniraš i radiš van terena, najvažnija stvar su mečevi i poeni. Zbog toga je dobra stvar što nisam imao problema tokom četiri seta u utorak, na tom meču sam servirao vjerovatno najviše ove sezone, a u sporim uslovima osjećao sam se veoma dobro. Iako me kašalj iritira, osjećam da više nisam prehlađen", dodao je Mari.

Britanac je krajem prošle godine iskoristio očajnih nekoliko mjeseci Novaka Đokovića i preuzeo mu prvo mjesto na ATP listi.

"Pričalo se krajem prošle godine da ne zaslužujem da budem prvi, ali ja sam osjećao da sam najbolji teniser na svijetu. Ove godine sam broj 1, a sigurno nisam bio najbolji na terenu. Bio je sjajan osjećaj doći do broja 1 ovde u Parizu prošlog novembra, uživao sam u toj poziciji u prethodnih šest, sedam mjeseci. Nije lako ostati na vrhu, posljednja tri, četiri mjeseca nisu bila dobra, ali se vrjednuje svih 12, a tokom tog perioda sam bio najbolji. Ove godine je očigledno da nisam bio, moram to da promijenim", svjestan je prvi teniser svijeta.

U drugom kolu RG igraće protiv Slovaka Kližana, koji je na startu nadigrao Francuza Lorana Lokolija, u meču koji su obilježile nesportsko ponašanje dvojice igrača.

"Kližan odlično udara lopticu, ima malo neobičan stil. Igrao je pet setova u utorak pa se nadam da će mu to otežati situaciju. Kraj njegovog prvog meča je takođe bio malo neobičan jer se nije rukovao sa Lorenom Lokolijem. Vidio sam snimak, iako ne znam šta se dogodilo ranije tokom meča, ali očigledno nisu bili zadovoljni međusobnim ponašanjem. Siguran sam da sam svaki meč odigrao kao profesionalac, uvijek je bilo pozdrava na kraju. Nadam se da će biti tako i za nekoliko dana, ali da ću se ja smijati na kraju", zaključio je Marej.

(B92)