Marej otkazao i Sinsinati i sigurno gubi prvo mjesto

Prvi teniser svijeta Endi Marej potvrdio je da zbog povrede kuka neće učestvovati ni na predstojećem Mastersu u Sinsinatiju.

Britanac je van terena još od Vimbldona, a ukoliko Rafael Nadal u Montrealu stigne do polufinala izgubiće čelnu poziciju na ATP listi.

"Nažalost, neću igrati u Sinsinatiju jer moram da nastavim sa oporavkom. Uvijek sam uživao tamo da igram i radujem se povratku sljedeće godine. Ja uporno nastavljam da se pripremam za US Open", poručio je dvostruki osvajač Mastersa u Sinsinatiju.

Ukoliko na kraju ove nedelje ne izgubi prvo mjesto poslije odluke da preskoči i turnir u Sinsinatiju izvjesno je da će se to dogoditi najkasnije 21. avgusta.

S obzirom na to da u Sinsinatiju neće igrati ni Novak Đoković i Sten Vavrinka prvi put od 2009. godine prvi i drugi nosilac na ovom turniru će biti Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Mareja će u glavnom žrijebu zamijeniti Rus Danil Medvedev, a titulu u Sinsinatiju trebalo bi da brani Marin Čilić.

There's only one @andy_murray, and Cincinnati won't be the same without him. Wishing our two-time champion a speedy recovery! pic.twitter.com/BarLxLM9GI