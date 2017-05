Marin Čilić osvojio Istanbul

Sjajanu nedjelju u gradu na dva kontinenta Marin Čilić zaokružio je pobjedom u finalu nad Milošom Raonićem. Sjajna je to najava za predstojeće velike turnire na zemlji

Nakon slabog ulaska u sezonu i nekoliko razočaravajućih rezultata, Marin Čilić definitivno je pronašao pravu formu. Najbolji hrvatski teniser osvojio je ATP-turnir iz serije 250 u Istanbulu svladavši u finalu prvog nosioca, Kanađanina Miloša Raonića 7-6(3), 6-3. Uspjeh Međugorčanina još je impresivniji kad se zna da na cijelom turniru nije izgubio nijedan set. Na putu do prvog naslova u ovoj godini nanizao je pobjede protiv Damira Džumhura, Stevea Darcisa, Diega Sebastiána Schwartzmana te naposljetku Raonića.

- Bio je to sjajan meč i užitak igrati protiv Miloša. Imao sam sjajan tjedan, bilo je sjajno vidjeti ga natrag nakon ozljede, želim mu sreće u nastavku zemljane sezone Ovo mi je prvi put da sam u Istanbulu, uživao sam u ovom sportskom gradu. Hvala organizatorima na sjajnom događaju, svi su igrači uživali - rekao je Marin nakon što je primio ček od 78.270 evra i dodao: - Hvala skupljačima lopti i navijačima, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine.

.@cilic_marin is the 2017 TEB BNP Paribas #IstanbulOpen champion! Defeats @milosraonic 7-6(3), 6-3 to clinch 17th title!