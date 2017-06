Mekinro: Imaz loše utiče na Đokovića

Legendarni američki teniser Džon Mekinro smatra da je španski guru Pepe Imaz loše uticao na Novaka Đokovića.

Mekinro smatra da je okretanje spirutualnom, te širenje mira i ljubavi uništilo Đokovićev ubilački instinkt koji ga je krasio do prije godinu dana.

Imaz je godinama u Đokovićevom timu, ali je tek poslije Olimpijskih igara i početka Novakovog pada došao u centar pažnje posebno jer je počeo često da se pojavljuje u njegovoj loži na turnirima.

"Možda je sa emotivne strane osjetio da želi da dovede nekoga ko želi da grli ljude. To se ne mora nužno podudarati sa instinktom ubice. To ne znači da ga je odmah izgubio, ali ne želiš da budeš u situaciji gdje je sve mir i ljubav, a onda moraš stati nekome na glavu na takmičenju", slikovito je rekao Mekinro.

U posljednjih godinu dana Đoković poslije pobjede skuplja ruke na srce i onda ih ispruža ka publici. Za neke je to gest ljubavi, brige i saosjećanja.

"Pretpostavljam da je u pitanju proces koji je u toku. Ali to je kombinacija stvari, bez obzira što se dešavaju van terena. Imao je povredu prije godinu dana, pad, a to je uticalo na ovu situaciju. Vjerujem da će biti bolje", smatra Amerikanac.

Đoković je godinama bio dominantan, pa je njegov aktuelni pad pokrenuo pitanje da li je spreman da napusti tenis. Posebno što će u avgustu drugi put postati otac.

U decembru se razišao sa trenerom Borisom Bekerom, potom otpustio cijeli stručni štab, ali šok terapija nije donijela poboljšanje. Poražen je u drugoj rundi Australijen opena, potom dva puta od Nika Kirjosa u nizu u Akapulku i Indijan Velsu, da bi ga poslije razbile nove nade Aleksandar Zverev u Rimu i Dominik Tim na Rolan Garosu.

"Moraćemo sagledati ovo za nekoliko godina. Prerano je da kažemo: Nevjerovatno! Ima 30, a pričali smo kako će prestići Federera po broju Gren slemova prije samo godinu dana. Ili bar Nadala. Niko nije siguran šta je tačno problem", smatra Mekinro.

Đoković je u Parizu prvu nedjelju sarađivao sa Andreom Agasijem, a još se čeka potvrda da li će mu Amerikanac biti trener i na Vimbldonu. Na Istbornu na kojem će nastupiti ove nedjelje će biti bez trenera.

Mnogi smatraju da će možda poput Federera napraviti kratku pauzu na Turu, to je Švajcarac uradio prošle godine, pa je ove uspostavio svoju dominaciju. Mekinro smatra da ako se to dogodi, biće poslije US opena u septembru.

"Mislim da je sigurno reći da je teže ostati nego postati prvi na svijetu. Momak ima fenomenalnu karijeru, već ima 12 Gren slemova. Mislim da ne bi trebalo da smo iznenađeni što je uslijedio pad nakon što je postao prvi igrač koji je osvojio sva četiri GS u nizu poslije 47 godina", zaključio je Mekinro.

