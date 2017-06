Mekinro sumnja da će saradnja Agasija i Novaka potrajati

Trostruki šampion Vimbldona Džon Mekinro skeptičan je prema saradnji Andrea Agasija i srpskog tenisera Novaka Ðokovića.

On sumnja da će ta saradnja Agasija i Ðokovića potrajati i tvrdi da je potrebno da rade makar mjesec dana da bi Agasijevi treninzi imali dugotrajan uticaj na Novakovu igru.

"Sjajno je kad vi dovedete Andrea Agasija i dobro je za tenis. Imao je renesansnu karijeru, stoga ima razloga zašto to ima smisla, ali je teško pomisliti da će to za kratko vrijeme imati smisla. Ne mogu da vidim da će njihova saradnja potrajati, ako se on (Agasi) pojavljuje samo na kratko. Ali, ukoliko nađu mjesec dana da rade, naravno da će biti totalno drugačija situacija", rekao je Mekinro, prenio je Rojters.

Mekinro je to rekao imajući u vidu činjenicu da je Agasi sa Ðokovićem proveo samo jednu nedjelju u Parizu, a nije ni jasno, kako kaže, da li će biti sa Ðokovićem tokom Vimbldona.