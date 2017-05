Nadal: Nisam bio loš, bio sam mnogo loš

Rafael Nadal svjestan je svoje loše igre na startu Mastersa u Madridu, gdje je teško "slomio" Fabija Fonjinija za plasman u osminu finala turnira.

Španski teniser je preokrenuo brejk zaostatka u prvom setu i na kraju slavio protiv Italijana sa 7:6, 3:6, 6:4.

"Nisam igrao loše, igrao sam veoma loše. Ali, stav i volja za pobjedom su bili prisutni. Nivo mog tenisa nije bio na najvišem nivou, ali sam uspio da pobijedim. Osjećao sam se malo čudno, ali se situacija popravlja. Fabio je u jednom momentu igrao dobro, a u drugom smo obojica igrali loše. U trećem setu smo se izjednačili. Tada smo zaigrali bolje nego u prva dva seta", analizirao je Nadal meč.

U osmini finala "Bika s Maljorke" očekuje mnogo teže iskušenje, talentovani Australijanac Nik Kirjos.

"Kirjos je jedan od igrača sa kojima je najteže igrati. On je nezgodan, ali će na šljaci možda biti malo lakše protiv njega. On će svakako izvršiti veliki pritisak. Agresivan je, dobro servira, a to moram i ja dobro da radim. Da bih ga pobijedio moram da odigram veoma dobro, znajući kako sam nastupao prethodnih mjeseci znam i da sam spreman", zaključio je Španac.

Nadal i Kirjos igraju od 20 časova u Madridu. Oko 14 časova na teren će Novak Đoković kojem je rival Felisijano Lopes.

(b92)