Nadal: Poštujem Tonijevu odluku

Rafael Nadal izjavio je da poštuje odluku svog dugogodišnjeg trenera Tonija Nadala koji je odlučio da prekinu saradnju na kraju godine.

Toni je ujedno i stric Rafaela Nadala i bio je uz njega tokom cijele karijere.

“Toni je potpuno Slobodan, kao što je oduvijek i bio, da donosi sam odluke i izabere šta ga čini srećnim. Sada ima druge prioirtete kao što je rekao. Akademija je veoma ambiciozan projekat, a on uz to ima i porodicu. Ja se osjećam bolje kada su ljudi koje volim srećni. Jer, prije svega, on je moj stric. Cijeli život je uz mene i imam sa njim posebniji odnos nego sa ostalim ujacima i stričevima”, rekao je Nadal.

On je rekao da ne zna da li će angažovati drugog trenera.

“Na kraju godine ću sjesti sa Fransiskom Roigom i Karlosom Mojom i dogovoriti se. Ne znam još uvijek da li će mi biti potreban neko novi", zaključio je Rafa.

