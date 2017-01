Nadal: Život nisu samo pobjede

Španski teniser Rafael Nadal svjestan je da ne igra kako je igrao kada je bio na vrhuncu karijere i kada ga nisu mučile povrede, ali smatra da je spreman za Australijen open, gdje će takmičenje početi u utorak duelom sa Florijanom Majerom.

U razgovoru sa novinarima pred početak turnira u Melburnu pričao je o raznim temama, ali nije moglo da prođe bez pitanja o povredama, koja su ga posljednjih godina dosta odvajale od terena.

"Da, frustriraju me povrede. Realno, da njih nije bilo, možda bi moja karijera bila bolja, ali u isto vrijeme kažem i da nisam u poziciji da se žalim na bilo šta. Sa povredama ili bez njih, imao sam fantastičnu karijeru do danas", rekao je Nadal, a prenio Sport klub.

Kaže da je igranje bez bola za njega davna prošlost, ali i da je spreman za turnir, da je dobro trenirao i da igra dobro, a želja mu je da bude konkurentan:

"Biti konkurentan znači da odete na turnir znajući da možete da pobijedite bilo kod igrača na svijetu. Biti konkurentan je osjećaj da ste spremi da težite najvišim dometima."

Rafa je 11 puta igrao u Melburnu, 2009. je osvojio titulu, 2012. i 2014. je stizao do finala, 2015. je igrao četvrtfinale, a prošle godine je poražen u prvom kolu od Fernanda Verdaska.

"Život nisu samo pobjede i da budeš najbolji. Ima i drugih stvari. Iako je ovo sport, medijima i generalno javnosti, vrijedne su samo pobjede, ali postoje i druge stvari. U životu postoje i važnije stvari od pobjede. Ako nisi dobar, logično, patiš", rekao je Nadal.

On je posljednju od 14 grend slem titula osvojio 2014. na Rolan Garosu u Parizu, a trenutno je na broju 69 titula u singlu ukupno i 11 u konkurenciji parova.

"Ono što sam do danas uradio je mnogo više nego što sam ikada sanjao kada sam imao 20, 22, 23 i 25 godina, a već sam osvojio mnoge titule u tim godinama. Međutim, ove stvari mi ne oduzimaju iluziju da i dalje želim više, uživajući u onom što radim i nastojanju da ostvarim ambiciozne ciljeve u godini koja je tek počela", istakao je nekada prvi teniser svijeta, a sada deveti.

Obaranjem rekorda od 17 grend slem titula koji drži Rodžer Federer nije opterećen.

"Federer je rekorder, to što je uradio je impresivno. Ja sam zadovoljan sa svojih 14, ali to ne znači da ću prestati da se borim da ih imam više. Ipak, nepravedno je da se fokusirate samo na četiri turnira godišnje. Bilo bi nepravdeno da se analiziraju rezultati samo sa grend slem takmičenja. Federer ima mnogo nevjerovatnih stvari i pored tih 17 titula, Novak Đoković ima druge stvari, a imam ih i ja", rekao je Nadal.

Rafa je govorio i o svom novom treneru Karlosu Moji, za kojeg je rekao da mu je prije svega prijatelj.

"Kada je Karlos prestao da radi sa Milošem Raonićem, moj stric Toni (koji mu je i trener) i ja smo razgovarali s njim. Za mene je to bila veoma dobra opcija. Dobro ga poznajem, znam da želi najbolje za mene, poznaje moju ličnost, moju igru… Može mnogo da mi pomogne", rekao je Španac.

Jedno pitanje je glasilo da li može da zamisli da igrači nekada nisu imali tim? Giljermo Vilas i Bjorn Borg su jedini dolazili na turnire sa trenerima, Džon Mekinro ponekad.

"To su različiti dijelovi istorije, zar ne? Mislim da treba da budeš zadovoljan s onim što imaš. Nisam komplikovana osoba. Istina je da imam veliki tim sada, ali zadovoljan bih bio i sa manjim. Ne volim velike promjene, potrebna mi je zona komfornosti, ali najvažnije je to što su uz mene isti ljudi od početka. Sada je tu Karlos, ali on nije novi za mene", izjavio je Rafa. (Agencije)

Rafine brojke

2001.godine počeo karijeru

808 pobjeda i 175 poraza ostvario

2009. slavio na Australijen openu

14 grend slem titula

Ženidba

Novinare je zanimalo i da li Nadal razmišlja o ženidbi, jer su njegovi veliki rivali Rodžer Federer, Novak Đoković i Endi Mari u braku i imaju decu.

"Ne znam. Imam 30 godina, moram da vidim. Imam vremena, moj otac se oženio sa 37", našalio se Rafa i dodao da sve zavisi od toga koliko mu bude trajala karijera. Nadal je godinama u vezi sa Marijom Fransiskom Pereljo.

Rouzvol: Mari bliži tituli od Đokovića

Ken Rouzvol, nekadašnji drugi teniser svijeta, smatra da Endi Mari ima više šansi od Novaka Đokovića za osvajanje Australijen opena.

"Fernando Verdasko, prvi Đokovićev rival, svakako je neko ko je sposoban da napravi iznenađenje. Namučiće Đokovića ako bude igrao onako kako zna. Ipak, vjerujem da Novak ima pravi stav potreban za podizanje nivoa igre. Ako je ponovo na svom nivou, onda od njega treba očekivati da 'puca' iz svih oružja. Međutim, dugoročno gledano, smatram da Mari ima više šansi da stigne do titule", rekao je Rouzvol, a prenio B92.

Federer na terenu

Švajcarac Rodžer Federer će prvi meč za ATP bodove nakon jula i povrede koljena igrati danas u Melburnu, gdje će se sastati sa Austrijancem Jirgenom Melcerom. Taj meč je na programu nakon duela Angelik Keber (Njemačka) - Lesija Curenko (Ukrajina), koji je na rasporedu u devet časova.