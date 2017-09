Nadal i Federer na korak od prvog međusobnog dvoboja u Njujorku

Rafael Nadal i Rodžer Federer stigli su na korak do svog prvog međusobnog dvoboja na US Openu plasiravši se u četvrtfinale posljednjeg ovogodišnjeg teniskog "grand slam" turnira.

Nadal je u 4. kolu uvjerljivo svladao Ukrajinca Oleksandra Dolgopolova sa 6-2, 6-4, 6-1, dok je Federer takođe bez izgubljenog seta nadigrao Nijemca Filipa Kolšrajbera sa 6-4, 6-2, 7-5.

Ždrijeb je trenuno prvog igrača svijeta Nadala i trećeg s ATP ljestvice Federera uvrstio u istu polovinu, pa bi se oni mogli susresti u polufinalu, a za to obojica moraju ostvariti po još jednu pobjedu.

Sljedeći Nadalov suparnik biće pobjednik ovogodišnjeg izdanja turnira u Umagu, 19-godišnji Rus Andrej Rubljov koji je u 4. kolu izbacio Belgijanca Davida Gofina sa 7-5, 7-6 (5), 6-3, dok će Federer igrati protiv pobjednika US Opena iz 2009. godine Argentinca Huana Martina Del Potra, koji nakon velikog preokreta svladao Austrijanca Dominika Tima sa 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4.

Tim je dominirao u prva dva seta protiv Del Potra prepustivši visokom Argentincu tek tri gema. Potom je uslijedio veliki povratak Del Potra koji je dobio treći set sa 6-1, a onda u četvrtom nadoknadio zaostatak od 2-5 i zatim na svom servisu kod 5-6 spasio i dvije meč-lopte Tima zabivši po as na svaku.

Del Potro je potom dominirao "tie-breakom" te u petom setu kompletirao veliki preokret oduzevši servis Timu kada je Austrijanac servirao za ostanak u meču. Na Del Potrovu meč-loptu drugi Timov servis sudije su vidjele kao dobar i dosudili as, no Argentinac je zatražio provjeru, tehnologija je pokazala kako je servis otišao u aut, pa je meč okončan dvostrukom servis greškom.

Kod teniserki je prva igračica svijeta i prošlogodišnja finalistica US Opena Čehinja Karolina Pliškova prepustila Amerikanki Dženifer Brejdi samo jedan gem, bilo je 6-1, 6-0, no domaćini će ipak imati čak četiri igračice u četvrtfinalu. Venus Viliams i Sloane Stivens, koje su se u četvrtfinale plasirale još u nedjelju, pridružile su se Koko Vandevege i Madison Kiz.

Vandevege je sa 6-4, 7-6 (2) nadigrala Čehinju Luci Šafarovu te će u četvrtfinalu igrati protiv Pliškove, dok je Kiz iznenadila četvrtu nositeljicu Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 7-6 (2), 1-6, 6-4.

Posljednji put su četiri Amerikanke igrale u četvrtfinalu US Opena 2002. godine.

Sljedeća suparnica Kiz biće Estonka Kaia Kanepi, koja je prije US Opena bila tek 418. igračica svijeta. Kanepi je u 4. kolu svladala Ruskinju Darju Kasatkinu sa 6-4, 6-4 i tako postala tek druga kvalifikantica u istoriji koja je stigla do četvrtfinala na US Openu. Do sada je to uspjelo samo Barbari Gerken 1981. godine.

Za 32-godišnju Estonku ovo će biti drugi nastup u četvrtfinalu u Njujorku među posljednjih osam je bila i 2010. godine. Tokom karijere Kanepi je po dva puta igrala u četvrtfinalu i u Roland Garosu (2008, 2012) i u Vimbldonu (2010, 2013), ali u posljednje dvije godine je zbog o povrede ramena propustila veliki broj turnira i izgubila renking.

Rezultati susreta 4. kola igranih u ponedjeljak:

Teniseri:

Rafael Nadal (Špa/1) - Oleksandr Dolgopolov (Ukr) 6-2, 6-4, 6-1

Andrej Rubljov (Rus) - David Goffin (Bel/9) 7-5, 7-6 (5), 6-3

Roger Federer (Švi/3) - Philipp Kohlschreiber (Njem/33) 6-4, 6-2, 7-5

Juan Martin Del Potro (Arg/24) - Dominic Thiem (Aut/6) 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4

Teniserke:

Karolina Pliškova (Češ/1) - Jennifer Brady (SAD) 6-1, 6-0

CoCo Vandeweghe (SAD/20) - Lucie Šafarova (Češ) 6-4, 7-6 (2)

Madison Keys (SAD/15) - Elina Svitolina (Ukr/4) 7-6 (2), 1-6, 6-4

Kaia Kanepi (Est) - Darja Kasatkina (Rus) 6-4, 6-4