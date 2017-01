Nadal nakon još jednog maratona u finalu: Sudar titana na Australijan openu

Španski teniser plasirao se u finale prvog Gren slema u sezoni Australijan opena nakon pet setova iscrpljuće borbe i gotovo pet sati igre sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim.

Meč je bio izuzetno težak za obojicu tenisera. Ne može se reći da je baš najbolje počelo za Španca. Dimitrov je odmah na početku imao dvije brejk lopte, ali mu Nadal nije dozvolio da ih iskoristi i sjajnim napadom uspio da odbrani svoj servis. Poslije toga oba tenisera su uzeli po još jedan gem, a onda Rafa oduzima servis protivniku. To je bio gem koji je ispotavilo se bio dovoljan da Španac povede sa 1:0 u setovima, jer su obojica bili sigurni na svojim servisima - 6:3.

U drugom setu uslijedila je još veća borba. Vidjeli smo čak pet brejkova. Prvi je osvojio Bugarin i to bez izgubljenog poena u četvrtom gemu. Nakon toga je potvrdio brejk odličnim servisom. Ipak, da ne bude sve tako jednostavno pobrinuo se nekada najbolji teniser svijeta. Najprije je smanjio na 4:2, a onda i oduzeo servis protivniku za 4:3. Međutim nije imao snage da odbrani naredni servis-gem, ali je imao snage da napravi novi brejk za 5:4. Bio je na servisu Rafa u narednom, maratonskom, gemu. Grigor je imao čak četiri brejk lopte ali nije uspio da osvoji ni jednu, pa je Nadal izjednačio na 5:5. Ipak, nedugo nakon toga Bugarin oduzima servis protivniku i dolazi do izjednačenja u setovima - 5:7.

Ništa osim odličnog tenisa i velike borbe nije nam donio ni treći set. U trećem gemu Nadal je imao dvije brejk lopte, ali Bugarin uspijeva da se iščupa. Međutim, ne zadugo. Već na narednom Grigorovom servisu Nadal pravi brejk i dolazi do 3:2. Nije se lako predao njegov protivnik pa je napravio ribrejk već u narednom gemu i tako poručio Nadalu da neće lako do finala. Velika borba odvela nas je u taj-brejk gdje je Nadal bio uspješniji sa 7:5 i ponovo došao do prednosti.

Tamo gdje su stali u trećem nastavili su u četvrtom setu. Niti jedan teniser nije čak imao priliku da oduzme servis protivniku, pa su nam priredili još jedan taj-brejk. Tamo je Dimitrov poprilično lako došao do 5:2. Nadal je uspio da smanji na 5:3, a Dimitrov onda ponovo povećava prednost na 6:3. Uspio je Nadal da osvoji još jedan gem, ali nije mogao da izbjegne izjendačenje. U taj-brejku je bilo 7:4.

Već na startu odlučujućeg seta Nadal je pojačao tempo i krenuo da pritišće Bugarina. U prvom gemu je imao t6ri brejk-lopte ali se Dimitrov uspio iščupati i pokušao da napadne Španca na njegovom servisu. Imao je i on priliku za brejk ali je nije iskoristio. Pri rezultatu 4:3 za Dimitrova, na servis Nadala, Bugarin dolazi do dvije brejk prilike. Ali, Španac nas je onda podsjetio zbog čega je bio najbolji teniser svijeta i zbog čega je na samom vrhu najboljih. Nije čak dozvolio Bugarinu ni da diše. Napao je žestoko i bez problema odbranio svoj servis. Nastavio je da "ubija" protivnika i u narednom gemu na njegov servis i napravio brejk i to bez većih problema i došao u priliku da servira za meč. Kada smo svi pomislili da će Nadal bez muke da osvoji posljednji gem Grigor nas je razuvjerio. Na meč lopti je snažno pritisnuo Španca i ostao u meču. Isto je uradio još jednom, ali za treći povratak nije imao prilike, pa je Nadal otišao u finale.

Tamo će snage odmjeriti sa Rodžerom Federerom koji je takođe sjajan na ovogodišnjem Australijan openu.