Nadal o promjenama u Tenisu: Hoćete šou?

Rafael Nadal pričao je pred Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država o žrijebu i promjenama u tenisu.

Jedna od stvari koja nije dozvoljena u muškom tenisu jeste tzv. "Koučing", odnosno pomoć trenera. Nadal smatra da je to dobro za tenis i igrače.

"Treneri u svakom sportu mogu da pomažu igračima i bilo bi glupo kada to ne bi bilo dozvoljeno u tenisu. Trener je tu da ti pomaže u teškim situacijama i mislim da je to korak unaprijed u tenisu", rekao je Nadal pred US Open.

Još jedna od stvari koja se provlači kroz tenis je mjerenje vremena. Španac misli da je to loše za tenis, jer onda ne bismo mogli da gledamo epske mečeve.

"Ako igrač namjeri da igra brže i skrati poene, onda je dobro. Međutim, ako želite da vidite pravi šou mene i Đokovića, onda nije dobro", jasan je bio Španac.

Kada je riječ o žrijebu, Nadal i Federer bi trebalo da se sastanu u polufinalu, a "Bik sa Maljorke" je kazao da ne bi volio da se sastane sa njim u borbi za finale.

"Ako budem bio u polufinalu, volio bih da ne igram protiv Federera. Znam da biste željeli da čujete drugačije, da bih želio da igram sa njim", rekao je Nadal, a potom i dodao.

"Igrali smo u svim finalima na prva tri Grend slema, ali ovdje nismo nikada. Tako da nećemo igrati ni ove godine, finala su mnogo posebnija, nego polufinale", dodao je Španac.

US Open kreće 28. avgusta i traje do 10. septembra.

