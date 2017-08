Nadala u Montrealu izbacio osamnaestogodišnji Šapavalov

Mladi kanadski teniser Denis Šapovalov ostvario je najveću pobjedu u karijeri, pošto je u osmini finala Rodžers kupa u Montrealu savladao Rafaela Nadala sa 3:6, 6:4, 7:6 (7-4).

Meč je trajao dva časa i 44 minuta, a tokom svakog od tih minuta 18-godišnjak rođen u Tel Avivu pokazivao je da se ne plaši izazova koji je pred njim. Na kraju je i nagrađen za neustrašiv stav i veoma mirnu glavu u teškim trenucima, pa će se za plasman u polufinale boriti sa Adrijanom Manarinom, koji je u dva seta bio bolji od Čunga.

Plasmanom u četvrtfinale Kanađanin je obezbjedio skok za 43 mjesta i trenutno je projektovan na 100. mjestu na ATP listi.

Šapovalov je meč završio sa 49 vinera i 41 neiznuđenom greškom, a Nadal je imao 18 direktnih poena i 29 grešaka – Špancu je plasman u polufinale bio potreban za povratak na prvo mjesto, ali od toga za sada nema ništa.

Sve vrijeme Denis se držao istog plana, igrao je agresivno i hrabro, i bekhend se trudio da udara što ravnije, a veliki adut bio mu je slajs servis sa prednost strane. Ipak, forhend je bio udarac kojim je osvojio najveći broj važnih poena, uključujući i viner na meč lopti.

U prvom setu Nadal je rutinski čuvao gemove na svoj servis, u četvrtom gemu je propustio priliku da napravi brejk, ali je to učinio pošto je dočekao nekoliko grešaka rivala u osmom gemu i zatim je poveo u setovima.

Nije se demoralisao Šapovalov i malo-pomalo preuzimao je inicijativu u poenima, brzo je napravio brejk i onemogućio Nadala da igra iole agresivno. Poveo je 4:1, imao i dvije šanse za dupli brejk, ali onda mu je tonus u igri nakratko opao i Nadal se vratio (4:3).

Ipak, ponovo Kanađanin nije psihički posustao, na 5:4 je došao do set lopte, ramom srećno vratio loptu u polje i dočekao grešku Nadala – 1:1 u setovima.

U prva tri gema na svoj servis u odlučujućem setu Šapovalov je morao da spasava brejk lopte, ukupno šest, ali je svaki put bio dovoljno hrabar. Poslije toga šansi za brejk nije bilo ni na jednoj strani i odlučivao je taj brejk.

Poveo je Nadal sa 3:0, ali je Kanađanin potom probio led i dočekao duplu grešku Nadala za 3:3. Usljedio je as Šapovalova od 210 kilometara na sat, a na 5:4 Nadal je smjestio forhend u mrežu, da bi već prvu meč loptu Denis iskoristio i pao na beton proslavljajući veliki trijumf.

