Nađa Petrova završila karijeru

Ruskinja Nađa Petrova (34) saopštila je da se povlači od profesionalnog tenisa nakon 19-godišnje karijere.

Nekad treća teniserka svijeta, osvojila je 13 WTA titula u singlu i 24 u dublu, sa ITF turnira ima pet trofeja (četiri u singlu), a može da se pohvali bronzanom medaljom u dublu na Olimpijskim igrama u Londonu. Takođe, na WTA turu je u singlu ostvarila 533 pobjede i 303 poraza.

"Tenis je bio veliki dio mog života. Mnogo vremena sam svakog dana posvećivala njemu, a preostalo malo vremena provodila sam sa najmilijima. Sada kad je došlo vrijeme za oproštaj, ukus je slatko-gorak. To je zbunjujuće, pomalo bolno, zastrašujuće, ali istovremeno i zadovoljavajuće. Odlučila sam da okrenem novi list i pređem na novu fazu života i spremna sam na to. Tenis mi je dao toliko mnogo. Dao mi je karijeru, oblikovao me kao osobu, pružio priliku da putujem širom svijeta, družim se sa mnogim ljudima i upoznam njihove kulture. Hvala svima koji su napravili moju karijeru nezaboravnom", navedeno je u saopštenju Petrove.