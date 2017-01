Nervozni teniseri ili sudije krše pravila? (VIDEO)

Prvi Gren slem sezone Australijan open donio nam je nekoliko svađa između tenisera i sudija.

Nas, naravno, najviše zanimaju rasprave u koje su bili uključeni teniseri iz BiH i regiona.

Najprije je najbolji bh. teniser Damir Džumhur u prvom kolu tokom meča sa Srbinom Viktorom Troickim imao okršaj sa sudijom nakon jedne odluke. Džumhur je ušao u raspravu sa glavnim sudijom koji je potvrdio odluku linijskog da je loptica koju je uputio Troicki završila u terenu. Bh. teniser je smatrao da je ona završila u autu, nakon čega je uslijedila višeminutna rasprava. U toj raspravi najbolji teniser Bosne i Hercegovine je dobio prvu, a potom i drugo opomenu, odnosno izgubio je poen.

Džumhur je izgubio meč nakon pet iscrpljujućih setova, a nezadovoljstvo nije krio. Požalio se, razgovarao sa ljudima iz ATP-a i otkrio da će glavni sudija biti kažnjen jer je prekršio pravila.

"Protiv svih pravila sam dobio 'penalti-point'. Mislim da je to stvar koja se ne bi smjela dešavati. Razgovarao sam sa ljudima iz ATP-a, sudija će se kazniti jer to što je uradio nije smio da uradi", rekao je Džumhur.

On je dodao da sudija nije samo griješio na njegovu štetu već je bilo i grešaka koje su štetile njegovom protivniku.

"Igrati na ovakvom turniru je velika stvar. Igrao sam protiv igrača koji je u Top 30, došao sam do petog seta. Bilo je previše loših sudijskih odluka, na moju štetu, takođe na štetu Viktora, ali puno više na moju. S tim će se složiti sam Viktor Troicki. Kada vam u petom setu na 3:3 dođe jedna takva greška, ne možete da se koncentrišete", istakao je najbolji bh. teniser.

Nezadovoljstvo nakon određenih odluka sudija smo vidjeli i u drugom kolu. Ovoga puta u glavnim ulogama su bili Viktor Troicki, koji je eliminisao Džumhura u prvom kolu, i hrvatski sudija Marija Čičak.

Viktor je igrao protiv Italijana Paola Lorencija, a pri rezultatu 40:30 i 4:3 za srpskog tenisera na servis Italijana, sudija iz Hrvatske je odlučila da ponovi poen iako je Troicki bio u pravu, a to je pokazao i čelendž.

"Kako se ponavlja poen kad je bio na suprotnoj strani terena. Bio je čak tamo. Je l’ znaš šta si uradila? Nisi svjesna šta si uradila. Nisi svjesna", vikao je Troicki.

Publika je bila na njegovoj strani, čak i hrvatski mediji, koji su pisali da je Čičak napravila grešku i da je Troicki bio u pravu.

Srpski teniser je na kraju, nakon pet setova, uspio da se plasira u treće kolo gdje će snage odmjeriti sa Švajcarcem Stanislasom Vavrinkom.

Posljednji u nizu sukoba tenisera i sudija dogodio se jutros tokom meča najboljeg tenisera Srbije i Uzbekistanca Denisa Istomina.

Đoković je izgubio prvi set, pa je bio vidno nervozan u drugom. Ulje na vatru dolila je i glavni sudija Marijana Alves, koja je ostala "slijepa" na poduže predomišljanje Istomina da li da zatraži čelendž.

Đoković je počeo da se buni, a sudiji "nije bilo jasno" zbog čega.

"Novače, zašto vodimo ovaj razgovor?", upitala je Alves Đokovića.

"Zato što kršiš pravila!", oštro je odgovorio srpski teniser.

"Novak, why are we having this discussion?" pic.twitter.com/BeA6bHAPfq