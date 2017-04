Noa zove čarobnjake za duel sa Srbima

Janik Noa, selektor teniske reprezentacije Francuske, rekao je da je za pobjedu nad Srbijom u polufinalu Dejvis kupa potrebna i magija.

"OK, momci, zvaćemo čarobnjake i ja ću se nadati da Novak Đoković neće doći", rekao je Noa za francuski "L'equipe", a prenio B92.

On je dodao da do ljeta nema drugih obaveza osim da prati igrače iz svoje selekcije, turnire, te je konstatovao da francuska ekipa protiv srpske najviše šansi ima na otvorenom terenu i šljaci.

"Dok Đoković završava US open, mi se polako pripremamo na šljaci", plan je francuskog selektora.

On je dodao da je neophodno da njegova ekipa razmišlja o pobjedi protiv bilo kog protivnika, imao on Đokovića u svojim redovima ili ne. Duel će biti igran od 15. do 17. septembra u Francuskoj. Biće to drugi meč Francuske i Srbije, a prethodni put su se sastali u finalu 2010. kada je Srbija slavila.