Noletu nedostaju dueli s Rafom

Novak Đoković je prošlu godinu počeo duelom sa Rafaelom Nadalom u Dohi, ali ove nećemo gledati duel velikih rivala u Kataru.

Dok je Srbin opet na istom mjestu, Španac je odlučio da 2017. počne u Australiji, u Brizbejnu.

"Rivalstvo sa Rafom je nešto posebno. Odigrali smo ogroman broj mečeva, Gren slem finala, a posebno je bilo na Australijen openu (2012.) koje je trajalo skoro šest sati. Nedostaju mi dueli s njim", rekao je Đoković.

Dok je Đoković posljednjih godina dominirao svjetskim tenisom, Nadal se mučio sa povredama, kao i još jedan njegov veliki rival Rodžer Federer.

"Kada sam postao jedan od boljih igrača, morao sam da pronađem način da pobjeđujem njega i Federera. Do prije nekoliko godina nisam znao da li mogu biti dominantan jer su oni bili tu. Sada kada su se vratili, ne možemo ih otpisati iz borbe za titule zbog njihove istorije, rezultata i kvaliteta koji imaju", dodao je Novak.

Đoković se mučio u prvom meču ove sezone, ali je uspio da savlada Nijemca Jan-Lenarda Štrufa 7:6, 6:3, iako je gubio 5:1 u prvom setu.

"Nikad ne znaš kako ćeš da počneš. Iako sam dosta trenirao i spremao se za ovaj turnir, sve je drugačije kada počne meč, kada je tu publika. Bio sam malo nervozan, ali sam se smirio jer sam znao da mogu da pronađem ritam, što se i dogodilo. Mogu da igram bolje, ali ovo je prvi meč u godini. Ne mogu biti na vrhuncu u prvom meču u sezoni, to je proces", objasnio je Đoković.

On je ouči turnira u Dohi uključio u svoj tim i bivšeg srpskog tenisera Dušana Vemića, koji je proteklih godina često bio uz njega.

"Donosi dosta mira, on je vrlo smirena osoba, ali i neko ko odlično razumije igru. Znam ga od šeste, sedme godine, zajedno smo odrasli u istom teniskom klubu. On je jedno vrijeme bio najbolji srpski igrač. Uvijek me lijepo tretirao, pomagao, dijelio savjete", rekao je Novak.

"Mislim da je veza koju smo uspostavili dovela do ovog trenutka. Vrlo smo bliski, više smo od prijatelja, kao porodica smo. Sjajno je imati ga u timu jer smo radili zajedno 2012. ili 2013, a onda nismo nekoliko godina. On i Marin (Vajda) se sjajno slažu, pa je sve jednostavno", dodao je Đoković.

Đoković će u drugom kolu turnira u Dohi igrati protiv Argentinca Orasija Sebaljosa u srijedu.

