Novak: Agasi će ostati uz mene koliko osjeća da treba

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da je veoma zahvalan što je Andre Agasi odlučio da mu posveti vrijeme i postane mu trener.

Đoković i Agasi počeli su da sarađuju prije nekoliko nedjelja, ali prvi nastup na Rolan Garosu nije bio uspješan jer je Novak ispao u četvrtfinalu od Dominika Tima.

"Andre ima mnogo obaveza u životu", rekao je Đoković i nastavio:

"Ima veliku porodicu, živi na Zapadnoj obali Amerike. Posvećen je svojoj fondaciji i privatnom biznisu. Već dugo vremena se bavi mnogim, mnogim stvarima. Cijenim što je našao vremena da radi i bude sa mnom".

On je potvrdio da će Amerikanac uz njega biti tokom čitavog toka Vimbldona, ali još nije poznato koji su turniri na kojem će ga pratiti.

"Zavisi. Trebalo bi da stigne sljedećeg vikenda. Biće tu prije nego što počne Vimbldon i ostaće dokle god sam ja na turniru, što je sjajna vijest. Osam-devet dana koje smo proveli zajedno na Rolan Garosu su mi mnogo značili, imao sam šta da naučim od njega. Dijelili smo iskustva i van terena, situacije kroz koje je on već prošao, a koje se meni dešavaju", naveo je.

Novak je istakao da je povratak Agasija u ‘bijeli sport’ važan ne samo za njega, nego i za ostale.

"To što je tu nije sjajno samo za mene, već i za tenis. Vidim koliko mu je stalo do ovog sporta, koliko zna. Veoma je zanimljivo čuti njegovu perspektivu, način na koji analizira igru, šta vidi kada je riječ o napretku i povratku na potrebni nivo. Pokušaću da sa Andreom provedem što je više moguće kvalitetnog vremena. Nemamo ništa potpisano, nastavićemo kako smo krenuli i on će biti uz mene koliko osjeća da treba. Prihvatio sam to i veoma sam zahvalan", zaključio je Đoković.

