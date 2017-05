Novak: Dajem sve od sebe, sve ovo je proces

Novak Đoković rekao je poslije pobjede nad Robertom Bautistom Agutom da smatra da je odigrao jedan od najboljih mečeva u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Verujem da je ovaj meč jedan od boljih koji sam ove sezone odigrao na šljaci, ali i u poslednjih nekoliko meseci. Došao je u pravom trenutku, svakako. Svi igrači teže ka tome da podignu nivo svoje igre kako se približavamo Parizu, ali i već ovde u Rimu – na jednom od najvećih i najboljih turnira na svetu. Voleo bih da samo nastavim da podižem svoj nivo igre kako se turnir bude bližio kraju", rekao je Đoković.

Četvorostruki šampion Mastersa u Rimu plasirao se u četvrtinu finala rutinskom pobjedom na Špancem u dva seta, ujedno i zakazavši novi okršaj sa Argentincem Huanom Martinom del Potrom u borbi za polufinale.

"Dajem sve od sebe da što više optimizujem igru i podignem je na što više nivo, najviši mogući u ovom trenutku. Svestan sam da prethodni meseci nisu proticali onako kako sam očekivao, ali istovremeno verujem da je sve to deo procesa koji je neminovan. Kako dani prolaze, imam sve više samopouzdanja na terenu i prilikom udaranja loptice. Volim Rim i uslove koje pruža, a imao sam i dosta uspeha na terenima 'Floro Italika' u prošlosti. Mislim da upravo to utiče na moj ukupni osećaj kada sam ovde i čini me spremnim za izazove koje slede", zaključio je Novak.

Srbin i Argentinac sastaće se u petak od 21 čas, u svom 18. međusobnom okršaju, a Novak vodi sa 13-4 u trijumfima.