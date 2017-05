Novak i zvanično nosi "Lakost": Ponosan sam što sam postao novi "krokodil"

Poslije “Serđo Takinija”, “Adidasa” i “Unikla” novi sponzor Novaka Đokovića biće “Lakost”. Kompaniju je 1993. godine osnovao francuski industrijalac Andre Gilje i čuveni teniski musketar Rene Lakost po kome i nosi ime.

- Ponosan sam što sam novi “krokodil”. Čast mi je i privilegija što počinjem partnerstvo sa najstarijim teniskim brendom koji ima veliku istoriju u svim sportovima. Rene Lakost je neko ko je unio revoluciju u “bijeli sport”, ali i u modu sa polo majicama - rekao je Đoković, a njegova kolekcija će biti dostupna u svim “Lakost” buticima širom svijeta.

Zvanično predstavljanje, pred start Rolan Garosa, su novinari iskoristili da pitaju srpskog asa i o novom treneru Andre Agasiju.

- Velika vest je za mene što ćemo zajedno raditi, to je ostvarenje sna, na njega sam se ugledao. Imamo slične stilove igre, njega smatraju za jednog od najboljih riternera svih vremena, a ja sam se tokom karijere mnogo oslanjao na taj udarac. Ima sličnosti i u putanji naših karijera. On je doživeo pad, bio je izvan najboljih 100 i vratio se na tron. Prošao je razne faze u životu, bio je jak i uporan i razume šta znači biti jedan od najboljih na svetu. Biće to velika avantura za obojicu - poručio je Novak i ponovio da Agasi neće biti sa njim tokom cijelog turnira.