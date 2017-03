Novak prije meča u Indijan Velsu: Šetnja po prirodi i sparing sa mališanom

Recept za uspjeh u Indijan Velsu - šetnja po prirodi i sparing sa mališanom. To koristi Novak Đoković pred svoj prvi meč na ovom Mastersu protiv Kajla Edmunda (V. Britanija) koji je na programu večeras oko 23 časa.

Iskoristio je malu pauzu koju ima, pošto je kao nosilac slobodan u prvom kolu takmičenja, da obiđe planinu San Hasinto koja se nalazi u južnom dijelu Kalifornije.

- Fantastičan dan na planini. Priroda je moćan izvor energije, uživao sam - napisao je Nole na Instagramu.

A, poslije šetnje je ponovo uzeo reket u ruke i odradio trening sa “veoma teškim” protivnikom. U pitanju je jedan dječak koji je dobio priliku da razmijeni nekoliko udaraca sa srpskim asom.

Iako je dijete Novak mu nije dao previše propusta, dosta ga je “šetao” po terenu, ali je on sve to stigao i na kraju smečom osvojio poen i došao do pobjede.

Kao pravi profesionalac se potom pozdravio sa Srbinom, uz zagrljaj i par razmijenjenih riječi, nešto što će sigurno dugo pamtiti.